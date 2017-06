Cambio en la situación de Carriço

Un ligero cambio en lo planificado se ha producido en el momento en el que un jugador que, según todos los foros, tenía medio pie fuera, tiene ahora muchas opciones de quedarse en la plantilla. Así lo confirmó Óscar Arias, apuntando que Eduardo Berizzo quiere tener en el vestuario a Daniel Carriço y destacando también sus valores dentro del grupo a pesar de que el portugués tenía cerca su salida del club para sumarse al proyecto de Marcelino García Toral en el Valencia. "Carriço es importante para nosotros, es capitán de la plantilla y su peso específico en los últimos cuatro años ha sido muy grande. Quizás el esfuerzo hecho en las anteriores campañas por ofrecerse a jugar no en las mejores condiciones le ha pasado factura. Una vez recuperado, para nosotros es importante y para el técnico encaja perfectamente. No nos planteamos su salida". Arias incluso se lanzó a no descartar la renovación del ex defensa delSporting portugués y el Reading inglés, aunque ése es un asunto en el que habría mucho que hablar.