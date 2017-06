Castro: "Parece que si no hacemos fichajes el mundo se va a acabar"

José Castro, presidente del Sevilla, ha repasado la actualidad del mercado de fichajes en un acto institucional en el Sánchez-Pizjuán, donde el club presentó el acuerdo con la multinacional Phillips para la instalación de la nueva iluminación del estadio.

Un montón de nombres vinculados al nuevo proyecto que comandará Eduardo Berizzo, la mayoría con gancho para la afición, con los que el club nervionense está dispuesto a hacer un gran esfuerzo para que el crecimiento continúe.

Pero Castro no aportó ninguna novedad más allá de afirmar que el club trabaja en todas estas opciones: Banega, Jesús Navas, Nolito, Jovetic, Bacca… son jugadores sobre el que el presidente reconoció negociaciones. Sólo la confirmación de que Luis Tevenet será el entrenador del filial puede apuntarse en el capítulo de novedades.

Ante la intranquilidad de afición y prensa por la falta de fichajes cerrados cuando el día 3 de julio en que el equipo se pone en marcha, el presidente pidió calma y confianza en los gestores. “Quedan todavía bastantes días y todo lo que no ocurre en dos semanas puede llegar en tres días. Hay que tener tranquilidad. Tenemos la misma plantilla, salvo los que estaban cedidos y Tremoulinas que acaba contrato. Parece que si no hacemos fichajes el mundo se va a acabar y el mundo no se acaba. Tenemos la plantilla intacta, no ha salido nadie. Hablamos siempre de prisas con las adquisiciones y no hay que tenerla. Seguro que para la previa de Champions tendremos un equipo competitivo y seguro que vendrán jugadores. Quedan 10 días para que empiece a entrenar el equipo y pueden ocurrir muchas cosas”, se quejó en la rueda de prensa en la que respondió casi por igual con todos los nombres.

El primero de ellos, Banega, cuyo agente la noche de este miércoles daba por cerrada su vuelta en un alto porcentaje. “Es verdad que estamos negociando con jugadores y que hay conversaciones con Banega, pero no puedo avanzar nada, porque recién se inician las negociaciones. Aún no hay nada cerrado con ningún futbolista como para poderlo decir. ¿Su agente? Nosotros no hablamos nunca de cantidades. Estamos hablando con Banega y con su representante, que a él le agradaría la opción de venir, sí, pero de eso a decir que está cerrado no es cierto. Él pertenece a un club y hay que seguir trabajando en ello”. En este sentido, también fue preguntado por la competencia que el PSG y Emery puedan ser contra el Sevilla: “No lo sé. Lo único que sé es que Éver está interesado en venir al Sevilla y ojalá podamos llegar a un acuerdo. No sé si los entrenadores pueden tener más fuerzas o menos. La fuerza lo tienen los clubes. Y él ha hecho su mejor temporada en el Sevilla”.

Jovetic. “Es un jugador que estuvo la temporada pasada y que nos encanta, pero el problema es que tenia una clausula y una ficha muy altas. Hicimos una oferta a su club y la ha rechazado. ¿Eso significa que no va a venir? no lo sé. El fútbol da muchas vueltas y el futbolista nos sigue interesando”.

Castro rechazó que el Sevilla haya cambiado la política de fichajes al tratar de echar las redes a futbolistas contrastados, con una media de edad alta, en contra de la política de años anteriores en que primó revalorizar a talentos más jóvenes. “Para nada. Es verdad que los nombres que han salido son jugadores que son muy buenos, con edad avanzada relativa, porque 28 años, no es una edad alta. Pero hay jugadores jóvenes con proyección cuyos nombres que no han salido. Estamos buscando buenos jugadores, que en el caso de Jesús Navas conoce la casa y que nos da un plus de que es canterano. Igual que hemos firmado a un entrenador que conoce el futbol español, si firmamos jugadores que conocen la casa y conocen la liga tenemos más garantía de éxito”.

Jesús Navas. “Sabéis que queremos que Jesus Navas recale en el Sevilla de nuevo, a él también quiere volver y estamos trabajando. Deciros que está adelantado, o que está cerrado… no puedo porque no lo está.

Nolito. “El mercado está muy parado, son las estrategias del fútbol. Estanos hablando con jugadores, uno de ellos es Nolito, pero estas cosas tardan.

Bacca. “Es otra opción en la que estamos trabajando. Estuvo aquí, marcó 30 goles y nuestro director deportivo está viendo las posibilidades. Ojalá pudiera venir”.

Belhanda. “No es una opción. Igual que hemos dicho de otros nombre que sí. En este caso no estamos interesados”.

Vitolo. “No he tenido ninguna conversación y no hay nada nuevo. Es un chico magnífico, que es capitán y estamos muy contentos con él, pero no queremos desprendernos de los mejores jugadores”.

N’Zonzi. “No tenemos ninguna noticia de ningún interés por él. No se va a marchar por menos del importe de la cláusula. Por menos de eso no se va a mover el jugador”.

Rami. “No hemos recibido ninguna oferta por él”.