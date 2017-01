Inminente cambio de caras en la zaga

Esta semana debe de haber novedades en la defensa del Sevilla. Incluso desde el club se da por hecha la salida de Kolodziejczak. La radio oficial, por ejemplo, reconocía este lunes que el Sevilla tiene una oferta encima de la mesa por el francés, cuya negociación con el Borussia Mönchengladbach para perfilar su nuevo contrato es lo único que retrasa el anuncio del acuerdo entre los clubes. Así, la llegada de Lenglet debe ser anunciada una vez que sea irreversible la salida de Kolodziejczak. Se trata de un movimiento dominó que debe empezar por atrás.

La siguiente pieza en caer sería la del lateral zurdo argentino Vangioni, pese a la insistencia desde Francia en que el Sevilla ha realizado una oferta por el jovencísimo central Joris Gnagnon. Ocho millones de euros más dos en bonus por rendimiento es lo que publica L'Equipe que llegó a ofrecer el Sevilla por el joven defensa diestro que, desde que subió al primer equipo del Stade Rennais, en octubre, es titular como central, tanto diestro como izquierdo.

De todas formas, se antoja una operación imposible, por las palabras de su entrenador, Christian Gourcuff: "Imaginar una salida es una aberración tanto deportiva como económica. Deportiva porque defiendo, como hice en Lorient, una idea de formación y de política de cantera. El objetivo es formar a los jugadores para jugar, no para venderlos y en un futuro para el equipo disfrute de su progresión (...). Esto me recuerda a Ousmane Dembélé. No debe volver a ocurrir. Es una aberración económica porque Gnagnon, si se sigue trabajando, multiplicará su valor. Es un asunto cerrado. Incluso por 30 millones tampoco se irá en el mercado invernal".

Además, N'Zonzi sigue animando los rumores invernales. Según The Sun, el jugador ya ha rechazado una oferta para firmar ahora por el Everton. El peligro es otro. La Juventus tenía a Witsel como primera opción, pero el belga ha firmado por el Tianjin Quanjian por 16 millones de euros anuales. Y los grandes de Inglaterra siguen al acecho del medio francés.