Castro: "Pedimos perdón a la afición, ahora debemos adoptar medidas con la cabeza fría"

José Castro ha atendido a los medios de comunicación nada más desembarcar del AVE que ha trasladado al Sevilla desde Madrid. El presidente blanquirrojo ha enviado un mensaje de disculpas a la afición y también de tranquilidad, en la seguridad de adoptar medidas para contrarrestar el durísimo palo de la derrota en la final de Copa ante el Barcelona. "A los aficionados sevillistas sólo podemos pedirles perdón por lo de ayer, todos estábamos muy ilusionados en la final de Copa y no dimos la talla y el equipo no tuvo la intensidad necesaria ni el acierto tampoco".

El dirigente anuncia medidas inminentes para levantar al equipo y luchar por entrar en la Liga Europa como sea. "Como presidente tengo que pedirles perdón a todos los sevillistas y tomar medidas. El presidente y el consejo de administración adoptarán las medidas que crean para en estos cinco partidos que nos quedan intentar estar en Europa de nuevo".

Consejo de administración inminente: "Tenemos consejo de administración el martes y veremos cuáles son las decisiones que tomamos. Pero lo importante ahora es tener cabeza fría y pensar que es lo mejor para la entidad. Le hemos dado un golpe a uno de nuestros baluartes, que es la afición, porque lo de ayer es incomprensible. Yo también como sevillista estoy decepcionado".

Salida nocturna de N'Zonzi tras la final a una discoteca: "Los jugadores también quieren ganar y quieren lo mejor posible. Lo de N'Zonzi, el club tiene previstas unas normas de comportamiento y vamos a aplicarlas, aplicaremos lo que entendamos oportuno, porque no era lo más apropiado en un día como ayer".

El crédito de Montella: "Estamos preocupados por la situación y seguiremos hablando con los técnicos, pero en estos momentos hay que tener la cabeza fría, me lo dice la experiencia. Pasará el lunes y el martes tendremos consejo de administración".

Motivos para que la afición esté enfadada: "Por supuesto. Yo quise decir que es una temporada de altibajos, hemos hecho cosas importantes en Champions y ahora no podemos estar contentos porque ayer no competimos, porque si no competimos en un partido tan importante y tan esperado como una final no podemos estar contentos. Yo, tampoco".

Explicaciones de la plantilla: "Que el fútbol es así. Ayer las cosas no salieron. Y a veces se puede perder, pero no de esa forma. La realidad es que no hay ningún sevillista contento, todos estamos enormenemente enfadado. Por eso, reitero, quiero pedir perdón a la afición, que nos acompaña, que nos lleva en volandas. Y hoy es un día para agachar la cabeza, trabajar, seguir intentando todo y para tomar nota de todo lo que no hayamos hecho mal que no vuelva a ocurrir la próxima temporada".

¿Devolver el dinero de las entradas? "Quedan puntos suficientes y hay que estar unidos para conseguir los puntos para estar en Europa. Lo de las entradas, qué pregunta, por favor. Estamos enfadados, pensamos ahora en que el tema deportivo funcione, que es lo más importante".