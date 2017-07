Luis Muriel, la presión del gol

Luis Muriel, a sus 26 años, ha conseguido dar un salto importante en su carrera con la llegada al Sevilla, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del equipo de Nervión. Pero el colombiano, con una actitud valiente y de superación, dejó claro ayer en su presentación como sevillista que asume esa etiqueta con naturalidad: "Más que una presión es una motivación y un orgullo para mí. Estoy muy tranquilo porque trabajé mucho para conseguir esto y seguro que cuando empiece el campeonato eso va a quedar de lado. Tengo capacidad para demostrar y lo voy a hacer".

Muriel llega al Sevilla dispuesto a demostrar su sello goleador y, aunque no se marca cifra alguna, tiene en mente crecer como goleador con la elástica blanca: "He tenido un crecimiento a nivel futbolístico en los últimos años y me marco muchas metas. No me gusta hablar de números, pero uno de los objetivos es marcar muchos goles. Como delantero, esa es una de mis responsabilidades, así como aportar mucho al club". Y es que el cafetero entiende que el Sevilla es el club perfecto para seguir progresando: "Aparte de lo linda que es la ciudad, de lo que me habían hablado y de las referencias que había pedido, esperaba la oportunidad en el fútbol español. El Sevilla FC, con la historia que tiene y lo que ha demostrado, creo que es lo ideal para mí. Además el ambiente que me he encontrado es muy bueno y es otro de los motivos fundamentales por los que estoy aquí".

Por último, Muriel volvió a mostrar su felicidad por comenzar una nueva etapa, la segunda en España tras un breve paso por el Granada: "He estado apartado de la negociación en sí. Mi representante me dijo que cuando se cerrara todo me llamaría y así fue. Luego me contó un poco los detalles, pero me centré en poner la energía en que todo se diera. Estoy contento porque es una oportunidad muy linda que esperaba hace mucho tiempo. Tengo ganas de demostrar lo que puedo dar".