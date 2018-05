Pablo Machín, kilómetro cero

El nuevo proyecto del Sevilla puede decirse que ha arrancado hoy con la llegada de Pablo Machín. El entrenador soriano, que se ha comprometido con la entidad de Nervión para las dos próximas temporadas, aterrizó en el aeropuerto de San Pablo bien entrada la noche después de que se cancelara el primer vuelo que tenía previsto tomar desde Barcelona.

Machín, acompañado por Jordi Balcells, su preparador físico, fue recibido por el director de fútbol, Joaquín Caparrós, y uno de sus colaboradores, Paco Gallardo, pasada la medianoche.

Esta mañana empezará a poner las bases del Sevilla 18-19, ejercicio en el que la entidad quiere abrir una nueva era marcada por la reestructuración de la parcela deportiva, encabezada en esta ocasión por Joaquín Caparrós.

El presidente, José Castro, será el encargado de presentar este mediodía (12:30) a Pablo Machín a los medios de comunicación, un acto esperado y en el que el joven técnico puede dar muchas claves de la idea de fútbol que tiene en mente implantar en un club en el que afronta su mayor reto profesional, pues dirigir al Sevilla con la obligación de meterlo en Europa supone una gran responsabilidad para un técnico cuya experiencia se reduce a dirigir en Segunda División al Numancia y al Girona y ascender y consolidar en Primera a este último equipo, al que convirtió en la revelación de la última campaña en la Liga Santander.

Precisamente del club catalán se despidió Machín por la mañana en una rueda de prensa multitudinaria celebrada en el estadio de Montilivi, donde el soriano ha dejado una honda huella.

El nuevo preparador sevillista desveló cuándo se decidió por aceptar la oferta blanca. "Definitivamente, ayer o antes de ayer. Ayer acabamos de hablar para solucionar el finiquito. El día anterior es cuando lo decido. Muchas veces puede parecer extraño, que se lleva rumoreando mucho tiempo, he tenido ofertas de clubes que no han salido en la prensa y no he tenido constancia de otros que sí han salido. Desde que nos centramos en el Sevilla ha sido todo extremadamente rápido. Cuando un club así se le pone delante a un entrenador como yo, muy pocas opciones hay de poder decir que no", aseguró.

Machín no elude que la responsabilidad, por la magnitud del salto, es grande, pero no se asusta de los nuevos retos que va a afrontar. "Con miedo no se va a ningún sitio. Soy consciente de que voy a un club con mucha exigencia, su historia así lo dice", matizó el entrenador castellano, que desveló que ha tenido ofertas de otros clubes que superaban en lo económico a la del Sevilla, pero que su prioridad no ha sido este asunto sino la de un proyecto atractivo y, como él catalogó, irrechazable: "El tema económico no ha sido lo más importante, porque ofertas ha habido económicamente mejores, pero creía que mi sitio era aquí. Siempre he pensado que hay que estar a gusto trabajando. El Sevilla todos sabemos que es un club top en España y en Europa. Las posibilidades son mayores que las del Girona. Es un reto más en mi carrera y lo asumo con ilusión y esperando que sigan saliendo las cosas bien".

El ya ex entrenador del Girona explicó que se han dado las condiciones ideales para su marcha de Montilivi, dejando al Sevilla en muy buen lugar en cuanto a su valoración del fútbol actual, incluso desvelando que estuvo cerca de aceptar la oferta de renovación que le hizo el club rojiblanco. "Ha sido todo ideal. Ya había comentado que la única forma de salir era con una oferta irrechazable y llegó. No ha sido desde hace mucho tiempo, estuvimos cerca de aumentar la vinculación. Pasado el tiempo hemos visto que no eran cuestiones sólo económicas y ha sido cuando ha llegado la oportunidad de ir a un equipo que, de verdad, con todos mis respetos, es más grande que el Girona clasificatoriamente hoy por hoy. Creo que era el momento, las formas creo que son ideales y las mejores. Tendréis en Sevilla un seguidor más y llevo al Girona siempre dentro", matizó el entrenador.

Su agenda a partir de esta mañana está bien apretada. El técnico se reunirá con diferentes personas del departamento de fútbol para ir perfilando todos los detalles del nuevo proyecto, desde la conformación de su cuerpo técnico, hasta la planificación de la pretemporada (fechas, lugares, amistosos), pasando por la elaboración de la plantilla definitiva, con jugadores que continúen, otros que se cataloguen como transferibles y puestos a reforzar. A partir de ahí, queda trabajo por delante: conocer las instalaciones, escalafones inferiores, etcétera.