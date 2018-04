Media ración cortita de épica

González Fuertes no quería teatro ni histrionismo... pero de pronto se encontró en un manicomio cuando el Sevilla reaccionó con ese espíritu rebelde que lo hizo empatar, llevado por una grada tan entregada en cuestionar a Montella y su inmovilismo, y al árbitro, claro, como en llevar en volandas a su equipo cuando fue de verdad por el partido. El sevillismo mantiene su fe en ese Sevilla levantisco para acabar con el totalitarismo azulgrana en la Copa del Rey. Ellos, tan republicanos.

El Sevilla llevó al paroxismo a los suyos. Esquizofrenia bajo el perezoso sol de abril. "Papá, ¿pero el Sevilla no va perdiendo, qué hace? ¿Qué hace que no hace nada?", decía un joven sevillista, hijo de las grandes gestas, a su progenitor, crecido entre las decepciones de la travesía del desierto previa a la década gloriosa.

Anoche empezó la Feria de Abril. La prueba del alumbrao echó el telón a un 14 de abril de locura en Nervión. La efeméride republicana tuvo un reflejo caótico sobre el césped y en las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán, como un frenético canto a lo que pudo ser y no fue. De la nefasta ortodoxia prerrepublicana a la anárquica heterodoxia de la libertad mal entendida y peor boicoteada. Un canto de rebeldía primaveral que hizo lucir el sol del coraje sevillista en medio de los nubarrones del hastío por la renuncia liguera. El Sevilla de Montella, un equipo sin monarca, pende de la Copa del Rey.

Primera expulsión de Ben Yedder, a los 27 años

No se sabe bien si por el clima de tensión entre tantos frentes abiertos, o por la crispación del arbitraje de González Fuertes, Ben Yedder sufrió su primera expulsión desde que juega al fútbol. A los 27 años nada menos, llevado por una pataleta infantil. Si el árbitro hubiese sacado tarjeta a Cheryshev, que se tiró con todo y derribó a Banega en un balón dividido al que no podía llegar, habría expulsado al ex sevillista. Pero Ben Yedder protestó, tarjeta, y luego aplaudió, segunda tarjeta. Estuvo nueve minutos en el campo.