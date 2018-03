Montella y el cinismo como arma

Las ruedas de prensa de Vincenzo Montella siempre dejan algún interesante matiz lingüístico por esa doble lectura en italiano y su traducción al español. En su lengua vernácula, el napolitano usó un concepto filosófico trasladado al fútbol como el cinismo. Montella dijo literalmente que el Sevilla no es un equipo suficientemente cínico. "No sé por qué pasa, no es por falta de voluntad. Si queremos escalar posiciones tenemos que ser más cínicos, ser más más concretos de cara al gol". Quería decir descaro, incluso impudicia ante el marco contrario.

Cinismo es, según el DRAE, "desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables", y está muy lejos del origen que tuvo la escuela cínica de aquel Diógenes que le espetó a Alejandro Magno que no le tapase el sol cuando el conquistador le solicitó que le pidiese lo que quisiera. Cosas de la evolución lingüística, Montella pide descaro ante el gol porque el Athletic es un "rival es muy organizado, es un equipo que juega bien en todas las fases y muy agresivo y por ello será un partido complicado", y porque sin gol no hay escalada posible.

El Athletic es un rival muy organizado, que juega bien en todas las fases, será complicado"

El entrenador del Sevilla es consciente del síndrome de Diógenes que sufre su equipo por ese exceso de austeridad en el área contraria. "Tenemos grandísimos futbolistas en la parte del ataque que juegan muy bien en esa fase del juego, pero si conseguimos que esos futbolistas sean más concretos, más cínicos -insistió en el contradictorio concepto-, sería mejor, claro".

Mientras tanto, sólo cabe pensar en la mejoría de los resultados tras el paso atrás dado ante el Atlético. "Habíamos encontrado el camino justo y ese partido contra el Atlético nos ha devuelto los pies al suelo". Y ahora toca el esfuerzo diario. "Nosotros vamos a pensar partido a partido, no en lo que viene después. Es inútil mirar más allá, y está claro que el del Athletic es un partido clave".

Para ello, cuenta con Arana y con Nolito. "Hizo un grandísimo partido después de estar muchísimo tiempo sin jugar", dijo sobre el brasileño. "Se está adaptando muy bien a su nueva posición, a un juego diferente. Espero que pueda hacer más, no sólo en acciones puntuales", dijo del sanluqueño, del que espera más cinismo, futbolísticamente hablando.