Nolito, el más cercano

Al final de esta semana puede haber noticias. Ésa es la esperanza que tienen en el Sevilla y ésa es también la realidad después de semanas de negociaciones a un ritmo pausado. La más cercana, pese a ser una operación espinosa por tratarse de un futbolista que ha pasado por el carísimo tamiz de la Premier League, es la de Nolito. José Castro ha reconocido que las conversaciones han avanzado muchísimo. Con la parte del jugador hay acuerdo. El futbolista del Manchester City, que está pasando este inicio de sus vacaciones entre Sevilla, donde fue visto ayer de nuevo, y Sanlúcar de Barrameda, ha puesto de su parte para volver a su tierra. Su predisposición es clave. Falta terminar de concretar la cesión con opción de compra con el City.

Lógicamente, en Manchester quieren amortizar parte del fichaje que realizaron hace un año: 18 millones de euros de traspaso más unos seis millones netos por año. Y desean ingresar algo por la cesión o garantizarse una salida en forma de opción casi obligatoria de compra. Las cláusulas de rendimiento son la fórmula. El Sevilla es cauto y cuenta con el aval del jugador y de Berizzo para que firme este año y, si rinde a un alto nivel, valorar la prórroga de su contrato, en unas condiciones mejores que las que fijó el curso pasado con el Inter por Jovetic.

El presidente sevillista fue claro en ambos casos y la inminente llegada de Nolito no cierra la de Jovetic. "Cuando hablamos de jugadores top no se puede decir nunca que están las cosas hechas, pero hemos avanzado en algunos jugadores y uno de ellos es Nolito. Es verdad que vamos acercando posturas para que juegue en el Sevilla. Eso esperamos y deseamos para que un jugador de la talla de Nolito juegue aquí después de que el Manchester City pagara el año pasado 18 millones de euros", dijo en la tertulia de Radio Sevilla, donde expuso su esperanza sobre Jovetic. "Es verdad que hemos ofrecido una cantidad por el pase de Jovetic que creíamos adecuada -9 millones de euros-, pero el Inter la ha desechado. No sé si eso quiere decir que Jovetic no vendrá. Igual se lo piensan, porque la oferta ha sido generosa, pero el Sevilla tiene su límite y no podemos pagar cantidades que ellos sí. Buscamos otras opciones, pero eso no quiere decir que no podamos llegar a un acuerdo. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que se dé esta operación".

Es una de las operaciones que el Sevilla tiene puestas en el fuego a baja cocción. El Inter, lógicamente, espera un mejor postor, mientras que el propio Jovetic debe poner muchísimo de su parte para rebajarse sus elevadísimos emolumentos, de 9 millones de euros brutos al año.

Hay otros frentes abiertos y uno de ellos, de gran calado, es del delantero centro, y eso también requiere tiempo. Lucas Pérez es un candidato, pero no el único y puede haber alguna sorpresa en esa posición. "No hay que tener prisas, porque además hacen que cuesten más los jugadores. Tanto Ben Yedder como Jovetic hacen muchos goles, pero optamos por que llegue un delantero centro. Los goles valen caro, pero son los que te dan los triunfos, estar arriba y en la Champions. Distribuiremos el dinero que tenemos en los mejores jugadores posibles, pero seguro que tenemos que fichar a un delantero centro".

Todo ello, según explicó el dirigente nervionense, siguiendo la premisa de luchar por traer las primeras opciones esbozadas en el papel por Óscar Arias. La pizarra que consensuaron el director deportivo y Eduardo Berizzo la semana pasada tiene clara esa posición de nueve. "Estamos yendo a por las primeras opciones y al ser más costosas requieren más tiempo. Si fuésemos a por segundas o terceras opciones los jugadores ya estarían aquí, pero no tenemos prisa". Sucede lo mismo para el medio centro organizador, posición sobre la que Castro sorprendió al reconocer que han tanteado a Banega. "Triunfó en el Sevilla, es un jugador fantástico. No sabemos la idea de su club, pero ojalá pudiera venir porque aquí ha dado sus mejores años", explicó el presidente del club, que añadió: "No hay negociaciones con el Inter, sólo digo que es verdad que el director deportivo y Banega han hablado. Pero estamos lejos, porque de aquí se fue libre y le hicieron un contrato al que no sabemos si podremos llegar". La del argentino parece una posibilidad muy lejana, no tanto la de Nolito, que toma ventaja en el tiempo incluso a Jesús Navas...