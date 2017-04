Oportunísimo golpe de timón

Hacía falta una reacción así, un golpe de timón ante la marejada que está atravesando la nave sevillista por factores endógenos y exógenos. La marcha de Monchi, la pésima racha del equipo de seis partidos sin ganar, la actitud de un entrenador que deja caer que se irá si no se le cumplen ciertos requisitos... y la situación de Gol Norte. El problema de la animación en el Ramón Sánchez-Pizjuán y la criticada pulcritud legalista del Sevilla ha contrastado con la anarquía que reina en otros campos. Y José Castro ha dicho basta. Tanto con Sampaoli como con el tema de Gol Norte. A partir del sábado dejará lucir la simbología Biri.

Este tema dejó en un segundo plano uno incluso más interesante. La réplica a Sampaoli, después de que éste haya evidenciado demasiada distracción sobre su futuro y, para más inri, casi exigiera una reunión esta semana con el presidente, fue clara, educada, tamizada de confianza, pero contundente.

La confianza en él está intacta, lo que sí exigiré es que esté centrado al cien por cien aquí"

"Tenemos la confianza intacta en Jorge Sampaoli. Lo que ocurre es que es momento de pensar en el club, y no en determinadas carreras ni de jugadores ni, en este caso, del entrenador. Tenemos que pensar en las ocho finales que tenemos, y tiempo habrá de ver estas cuestiones. Lo necesario ahora es ganar partidos y estar todos concienciados al cien por cien. Es lo que requerimos, lo que requiere el club, que es ganar estos ocho partidos para no estropear una temporada como la que llevábamos", dijo Castro, que luego añadiría: "Ya veremos si nos reunimos en un mes, o el año que viene, porque tiene dos años de contrato y yo ya dije que queremos ampliarle su vinculación un año más".

El dirigente también le contestó a Sampaoli sobre su petición de hacer un equipo campeón... "Es difícil encontrar un club que sea más ambicioso que éste, que ponga todo el dinero que tiene sobre el césped como nosotros en diciembre para hacer tres adquisiciones que mejorasen la plantilla en la segunda vuelta. No somos el Madrid ni el Barcelona, pero a este entrenador, que además tiene esta temporada y otra, le vamos a dar todos los argumentos posibles. Luego, si es capaz de hacernos campeones, miel sobre hojuelas".

Los mensajes fueron constantes: "Es bueno que él tenga esa intención (luchar por el título). Pero ahora lo importante es el Sevilla, no Jorge Sampaoli, ni el presidente ni nadie. Lo que sí exigiré siempre es que el entrenador que esté en el Sevilla esté aquí al cien por cien, aquí es donde tiene que estar", dejó caer sobre los constantes rumores que vinculan a Sampaoli con la AFA o Qatar. Hasta el Inter ha sonado como posible destino...

El dirigente negó que esté "desorientado" ante tantos avatares. Ni él ni nadie del club. "Fútbol es fútbol y a veces los resultados no se dan. Sólo cabe apretarse los machos. Trabajar y trabajar para sacar adelante estos ocho partidos, y que esta temporada sea lo que tiene que ser, porque hemos subido en relación a temporadas anteriores en la clasificación", argumentó. "Los jugadores que antes eran tan buenos ahora no pueden ser tan malos", añadió ilustrativamente.

El asunto de Biris Norte fue el otro asunto estrella. "Llevamos tiempo trabajando en este tema. Después de estar mucho tiempo con él y a la vista de que en otros estadios dejan entrar pancartas prohibidas, hemos tomado la decisión de que a partir de este sábado la pancarta de Biris pueda entrar en el Sánchez-Pizjuán", anunció Castro. "¿Esto significa que hemos quitado el pie del acelerador? No, nosotros vamos a mantener que no haya violencia, vamos a mantener el cumplimiento de toda la normativa que hay en seguridad. Pero entendemos que, mientras no haya un marco legal claro sobre qué pancartas pueden entrar o no y por qué, vamos a dejar que entre la pancarta de Biris, que no es violenta. Si alguien demuestra que es violenta, ya lo veremos".

El dirigente blanquirrojo, que llegó a decir que el Sevilla se siente "discriminado con respecto a otros estadios" en este asunto, contestó así a los insultos vertidos hacia él desde Gol Norte. "Yo lo que hago cada día es trabajar por el Sevilla y dejarme la piel. Yo respeto a todo el mundo, pero quien crea que soy una marioneta como me dicen y que no hablo en todas las partes necesarias para defender al Sevilla es que no sabe de lo que habla", dijo rotundo y convencido.