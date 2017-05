Planificación al ralentí

Castro recordó algo que no debe pasar desapercibido: hasta el 31 de mayo, la cláusula de rescisión asciende a a 4,2 millones de euros, y sólo a partir del 1 de junio se rebaja a 1,5 millones. "Pero la temporada ya ha terminado y no tiene sentido perjudicar a nadie. La AFA viene esta semana a hablar con nosotros, aunque no hay nada que hablar. Nosotros tuvimos que pagar a la Federación Chilena".

Como dijo Óscar Arias en la televisión del club, "todo parece indicar que Sampaoli ha terminado su hacer en el Sevilla", pero la incertidumbre existe hasta que no esté firmada la rescisión de contrato del argentino. Pese a las relaciones amistosas de José Castro con Daniel Angelici, el hecho de que la AFA, sus anteriores directivos, dejasen dinero adeudado a Tata Martino y Edgardo Bauza no ayuda a que haya un clima de total confianza. Más aún cuando el propio Angelici reconoció en su país que llegarían para "tratar de bajar el tope de la cláusula". Y esto no cuadra con la idea que tiene el Sevilla, cuyo presidente volvió a empeñar su palabra en Onda Cero. "Es un magnífico entrenador y si se hubiera quedado una segunda temporada habría corregido errores", dijo. "La AFA o el entrenador, el que sea, tienen que pagar lo estipulado en la cláusula para que Sampaoli salga". Otra cosa es que se negocien las fórmulas y plazos del pago...

Monchi destaca y valora la segunda puntuación histórica

Monchi valoró lo realizado por el Sevilla en la recién terminada temporada en Canal Sur Radio: "Es para estar satisfechos, el equipo fue cuarto y obtuvo su segunda mejor marca histórica de puntuación en la Liga. Es verdad que nos ilusionamos con más, pero hay que estar contentos. Hubo días de ilusión en los que se peleó con Madrid y Barcelona… ¿Que si nos faltó un delantero de 20 goles? Creo que el balance ya no me corresponde a mí, sinceramente, no sería justo. Eso lo tienen que valorar otras personas". No juzgó la forma en que se va Sampaoli: "No he estado en el último mes y medio en que se ha gestado la marcha de Jorge, es algo que tampoco puedo valorar. Me quedo con que es un profesional que me ha aportado cosas muy interesantes. En el Sevilla nos ha dado cosas importantes en una temporada muy complicada".