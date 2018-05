Roque Mesa expresa su deseo de seguir

La situación de los varios cedidos que tiene el Sevilla es distinta según la casuística. Sandro, por ejemplo, no tiene opción de compra como Layún y Roque Mesa, un futbolista éste que ha cambiado radicalmente su situación desde la irrupción de Joaquín Caparrós. El medio centro canario, que no contaba para Vincenzo Montella desde que ambos llegaran en enero, ha sido usado por el utrerano en los tres partidos que ha dirigido, titular ante la Real Sociedad y el Betis y suplente frente al Real Madrid. Y la sensación que ha dejado es buena, haciéndose acreedor para buena parte de la afición del derecho a continuar.

En este sentido, el futbolista también ha expresado su su deseo de continuar. Lo hacía incluso cuando no jugaba con Montella, y tras el partido ante el Betis lo dijo abiertamente ante las cámaras de SFC TV: "Uno siempre quiere jugar y estar ahí. He contado con su confianza (de Caparrós) y se lo agradezco mucho. Estoy muy contento y voy a intentar disfrutarlo, aunque ya va a acabar la temporada y ojalá el año que viene pueda seguir aquí", dijo ilusionado con la posibilidad de que el Sevilla pague la opción firmada en su contrato de cesión.

La cantidad fijada en enero con el club propietario de su ficha fue de 7 millones de euros. Pero el descenso a la Premiership del equipo galés puede cambiar el panorama. Sin haber jugado mucho en la última temporada, no tiene mucho mercado y el Sevilla se le presenta como la mejor opción. Y puede que no sea necesario ejecutar la opción de compra e intentar negociar a la baja una vez que pase el periodo fijado para ese pago establecido. Sin embargo, el tiempo corre en contra del Sevilla, que no tiene mucho margen para especulaciones.