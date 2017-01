Sampaoli, como un "extraño"

"Me sentí extraño". Con esa frase resumió Sampaoli el extraño partido de su equipo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu, donde la eliminatoria de Copa del Rey se le puso muy cuesta arriba. Y es que la presión alta con la que arrancó el equipo de Zidane no sorprendió tanto al argentino, "que la esperaba". "Lo que sí lo hizo fue que fuéramos incapaces de superar esa presión", certificó el técnico.

"En el primer tiempo fuimos superados por esa gran intensidad. Sus tres goles nos complicaron el desarrollo en el segundo tiempo, el que intentamos dominar en base al control del juego, pero ellos, con esa ventaja, jugaron bien. Intentaremos jugar la vuelta con mejores intenciones que las de hoy y trataremos de pelear hasta el último momento", sentenció el entrenador.

Sobre qué aprendió del encuentro de ayer, el técnico quiere "evaluar bien las sensaciones del primer tiempo", en el que "fuimos superados". "Hacía tiempo que no sentía eso con este equipo. Hay que tratar de reencontrarse con el equipo que terminó el 2016 para volver a ser tan competitivos como antes", continuó el sudamericano. Y es que, para Sampaoli, la falta de intensidad de su equipo en la primera mitad fue clave. "Tenemos que reencontrarnos pronto con nuestra identidad para volver a ser competitivos", aseveró.

Pese a que muchas miradas se fijan en Mateu Lahoz por las decisiones arbitrales, el técnico no entiende que fuera definitorio: "Siempre hay decisiones arbitrales que se pueden analizar, pero yo no lo hago porque en algún momento te pueden favorecer y en otras no. En mi posición en el campo, además, no estoy capacitado para evaluarlo. Pero la diferencia la hizo el Real Madrid con su superioridad, que nos hizo vivir momentos hasta ahora no vividos".

"¿La eliminatoria sentenciada? Esto es fútbol y siempre se está esperanzado", comentó. "No sé si revertir el resultado, porque ante el Madrid es complejo, pero hacer un desarrollo más equilibrado posible, y mejorar nuestras responsabilidades, sí. Será duro, pero nosotros no dejaremos de intentarlo", comentó.

Sobre las posibles incorporaciones, sobre todo ante la falta de puntería ayer de su equipo en los últimos metros, Sampaoli fue cuestionado por la posibilidad de que Eduardo Vargas fuese el jugador elegido para reforzar el plantel, una opción que el técnico no declinó del todo. "La dificultad tiene que ver con que no tenemos cupo de jugadores extracomunitarios. Se evaluarán todas las posibilidades, aunque la derrota de hoy no creo que haya sido por la falta de un delantero sino más bien por la fortaleza del Madrid", finalizó.