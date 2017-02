Sampaoli: "Ellos van a incomodar al vecino y lo nuestro es la punta del torneo"

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, ha dejado claro en su rueda de prensa previa al derbi que, más allá de la rivalidad que pueda generarse entre dos aficiones y dos clubes que históricamente libraron una batalla especial en partidos como el de este sábado, la importancia de lo que su equipo se está jugando en la cabeza de la tabla hace que sus jugadores vean el encuentro ante el Betis de distinta forma a como lo pueda ver el rival. Para el argentino, la oportunidad que la derrota del Madrid ante el Valencia ofrece al Sevilla es irrepetible y tiene metido entre ceja y ceja detrás de sus particulares gafas de pasta negra que un triunfo puede colocar al Sevilla empatado a puntos con el líder.

“Nosotros estamos mentalizados para ir a buscar la victoria que nos potencie a estar arriba en la tabla. Estamos a tres puntos del puntero, si ganamos habríamos logrado un sueño o estaríamos cerca de ese sueño. No nos importa lo de fuera. Ellos están con la necesidad única de darles una alegría a su gente y nosotros lo que queremos es que tenemos la chance de poder pensar en la punta del torneo. Estamos en este lado como podíamos haber estado en el otro. El Betis es un equipo que se hace muy fuere en su casa y seguramente lo potenciará este partido contra nosotros porque es un gran reto para ellos y como el único que tienen. Nosotros, más allá de esa posibilidad de darle una alegría a la afición, vamos más lejos, lo nuestro es la punta del torneo. Si vivimos expectantes al partido en sí, se nos estaría escapando lo importante, que es ganar para ser líderes”.”, ha explicado el preparador argentino, que también es consciente de que Víctor Sánchez del Amo ha podido preparar mejor el encuentro. “No hay mucho tiempo para preparar nada para nosotros. A dos días de jugar la Champions en un partido trascendente para el club y para nosotros también, todo es más visual que práctico. La idea es potenciar el tiempo, darle mucha calidad a eso y que la ejecución tenga que ver con el partido en sí”, afirma, al tiempo que también recuerda que eso también afecta a la hora de elaborar el once titular: “No tenemos ni 72 horas, sólo 66, así que tenemos que ser muy cuidadosos con la elección de futbolistas porque después también nos van a llegar partidos importantes”.

Sampaoli ha seguido girando en su mensaje sobre esas dos ideas, el escaso margen de preparación del partido, ya que apenas hubo tiempo para la descarga, y la mayor amplitud de miras en todas las competiciones que su equipo tiene con respecto al Betis. “No hubo semana, y reitero, estábamos preparando el partido más importante del año, que fue el del Leicester y lo que nos vincula a poder estar entre en los 8 mejores de Europa. Y luego ver cómo le iba al Real Madrid, que perdió en Valencia y eso nos dio la opción y la chance de tener un sueño”, subraya.

Entiende que el Betis, también obligado por su afición, vea el partido como una oportunidad única para fastidiar al Sevilla en sus objetivos: “Lógico. Porque es un rival de toda la vida regional y se genera eso. Por lo menos incomodarle la realidad al vecino. Sabemos que va a pasar y tenemos que buscar la posibilidad de jugar un partido para llegar a ser punteros. Como cualquier persona que está en el fútbol, sueña y nosotros soñamos con ganar, pero el Betis hace partidos buenos en su campo, incomoda a sus rivales y con nosotros va a ser así” ”.

El entrenador del equipo nervionense no cree que el ambiente de la grada, sin sevillistas, vaya a ser algo clave y decisivo en el terreno de juego. Es una ayuda para el equipo de casa y a veces afecta pero otras no. “Depende. Si las emociones de dentro están vinculadas a aspectos externos o si son las genera el juego la que provoca lo exterior. El Betis no va a ganar por que la gente que está fuera apriete. Si lo más importante es lo que va de fuera para dentro no tenemos nada que hacer porque estamos solos, pero si eso va vinculado al juego, si hacemos nuestro fútbol y generamos nuestras propias sensaciones, tendremos más chance”.

Sampaoli, que ha aclarado que Pareja está entrenando normal, y que “está disposición del cuerpo técnico”, no da pistas sobre si Ben Yedder volverá al ataque en el once titular. “Tanto él como Jovetic y Vietto están preparados. Tenemos bastante variantes ahí para este partido y para los próximos que nos llegan”, explicando además que Nasri y Franco Vazquez, que quizá han dado la sensación de ralentizar el juego en los últimos partidos, están cumpliendo su función.

“Es lo que queremos en algunos momento. Queremos a menudo que el juego tenga serenidad y Nasri nos lo da, que el equipo controle los partidos. Es la estructura del juego y la que nos mantiene en una posición expectante en el torneo. El Mudo Vázquez también nos ayuda a eso y no lo criticamos sino que lo celebramos”

Por último, se ha referido a la decisión de Leicester dedestituir a Claudio Ranieri tras la derrota en el Sánchez-Pizjuán estando tan cercana en el tiempo la hazaña de conquistar el título en la Premier League. “Desde la lejanía y el respeto que le tengo, me pone muy triste. Que alguien que logró algo impensado sea destituido al año siguiente... Tampoco estuve allí y no sé lo que pasó y lo que ha pasado, pero personalmente me entristece”, apunta reconociendo que es el peaje que paga el fútbol moderno, en el que no hay paciencia: “Sí, sí. Lamentablemente jugamos cada semana y en ese juicio los entrenadores, con nuestras decisiones, estamos vinculados a cuestiones de que nadie se acordó de que pasó cada semana”.