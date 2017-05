Sampaoli: "Me llamó mi país y siento que tengo que ir"

Jorge Sampaoli ha confirmdo en la rueda de prensa previa al último partido del año lo que era un secreto a voces, que dejará al Sevilla para dirigir a la selección argentina. No obstante, su intención está a expensas del pago de la penalización por rescisión unilateral de contrato, que, según ha dicho, pese a que debe abonar él mismo como persona jurídica, deberá negociar la Federación de su país con el Sevilla. “Se puede establecer que sea el ultimo partido con el Sevilla, está claro que hay una interés de mi país, está latente y hay una posibilidad de desvinculo que no se ha formalizado. Es un sueño desde chico y dejaría este proyecto sólo por entrenar a mi país, pero hay un contrato que respetar y que todavía no está resuelto”, ha explicado el técnico, que ha hecho girar su comparecencia en una “mala intención de los medios de comunicación” para desunir lo unido por él entre el Sevilla y la afición.En este sentido, los medios de su país habían afirmado que la lista de convocados de Argentina es obra suya, algo que niega. “No, yo no he dado lista. Tengo que estar autorizado por el Sevilla para hacerlo. Los medios de comunicación coloconizan la subjtetividad del sujeto. O sea, sujetan al sujeto. Yo generaría una lista si tuviera me lo hubiera un acuerdo entre el Sevilla y la AFA que ahora no hay”.

El técnico espera que todo se arregle: “Yo tengo un contrato que lo va a resolver la AFA con el Sevilla y lo tendrá que decir el presidente. Mi sueño desde que tengo uso de razón fue dirigir la selección de mi país, primero como futbolista y no pude. Siento que tengo que ir y ante la necesidad de mi país, tengo que estar”.

Dirigir al equipo ante Osasuna. “Nadie me va a sacar del último partido del Sevilla, me lo he ganado. Queremos llegar a 72 puntos que son números que son historia. Una mentira contada cien veces se convierte en verdad. Ni siquiera aunque se llegara a un acuerdo me podía quitar de este partido”

Siempre lo negó todo. “Cómo no voy a echar el balón a un lado, si esto que se va a resolver ahora se va resolver ahora, no antes. Hoy sí puedo hablar de ello porque ya está el objetivo cumplido, pero es algo que no está en mis manos, depende de la AFA y el Sevilla. La certeza la tendrá que ver con ellos. Yo puedo decir que tengo intenciones, pero yo no estoy dejando al Sevilla por otro club, sino por la selección. Esta llegada a Europa con lo que me costó sólo la dejo por ese sueño”.

¿Hay negociación? “Esa comunicación de contrato lo tiene que ver el club y la Federación. Yo le dije al presidente que estoy deseoso con dirigir este partido y me dijo que me iba a estar comunicando en cada momento”.

El recibimiento de la afición. “La afición me va a recibir como quiera, veo pocas redes sociales, pero veo crítica, intereses para la desunión y la maldad. A lo mejor el condicionante que generan hacen que me repruebe o no. Pero la gente se acordará que estuvimos peleando con los grandes y molestándolos en 30 fechas y eso es irrefutable. Hemos competido hasta el minuto 80 con el Real Madrid, sin 12 futbolistas, siendo mejores y generando ocasiones. Que se juzque lo que somos”.

Otras ofertas rechazadas y la opción de seguir. “En el lapso del tiempo del último semestre tuve seis opciones de irme a un equipo europeo. Y esos clubes sabían que había una cláusula que cambiaba cada tres meses. Viró la posibilidad de pensar en el futuro, de decir, conseguimos esto, vamos a mejorar, vamos pelear por el torneo en el segundo año. Pero apareció esto que no he decidido yo, en verano no me fui porque habíamos elegido a futbolistas junto a Monchi y no podía dejar un equipo que había armado. Ahora es diferente. Como argentino no podía permitirme rechazarlo. Pero no está concretado. No soy el técnico de la selección argentina".