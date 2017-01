Sampaoli, más reactivo que proactivo

La concentración se antojaba vital en la puesta en escena. El Sadar, a mediodía además, con un piso inestable además del frío y tras unas batallas tan glamourosas como intensas ante el Real Madrid. Un cóctel idóneo para pecar en la laxitud. O al menos, para no ponerle la intensidad de un enemigo con casi todo perdido y que saldría desesperado y con el cuchillo entre los dientes. Esa tibia intensidad se vio en cómo Rami no encima lo suficiente a Roberto Torres en la esquina y cómo Mercado se deja ganar el terreno por Sergio León en el corazón del área. Osasuna anduvo cómodo en ese fútbol directo, con buenas prolongaciones de Sergio León a Riera o viceversa y con Torres y Clerc más metidos que Escudero y Mariano en los costados. Todo cambió con el ajuste sevillista, su paso adelante y el desgaste local por el esfuerzo.

Uno por uno

Sergio Rico Las paradas a Sergio León (de reflejos) y a Torres en la falta (rapidez y agilidad) distinguen a un portero que gana puntos.

Mercado Incómodo por esa presión de los rivales y un balón que parecía un conejo. Se durmió en el 1-0.

Pareja Tampoco disimuló su crispación, pero su carácter lo llevó a salir indemne.

Rami No encimó a Torres y por no conceder el córner regaló un peligroso centro en el 1-0. Se fue descentrando.

Mariano Mejor cuando el Sevilla se estiró, tocó y abrió.

Iborra La mayor intensidad de Osasuna lo incrustó cerca de los centrales, pero salió de la cueva y explotó su llegada.

N'Zonzi Parece como si a él no se le acumulara el ácido láctico en las piernas. Cuando todas las curvas de rendimiento bajan, él las sube.

Escudero Le cogió cierto asco al partido ante el pie duro de Berenguer o Torres.

Mudo Vázquez En la primera parte fue el único que trató de bajarla y enlazar arriba. Luego, con el Sevilla más a su estilo, tejió juego por la derecha.

Jovetic Va a gestar menos juego entre líneas que Vitolo o Nasri, pero su calidad aflora siempre. En el área, lejos de bloquearse, mata.

Ben Yedder Más intención que precisión.

Sarabia Juntó al equipo, colgó centros peligrosos y sentenció.

Kranevitter Para fajarse.

Correa Testimonial.