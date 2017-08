Sergio Rico: "El Sevilla fue mi única idea desde que supe que quería renovarme"

Sergio Rico, tras haber sido tentado con una gran oferta este verano por el Milan, acaba de renovar por el Sevilla hasta 2021, por dos temporadas más, ya que su contrato expiraba en 2019. José Castro ha manifestado que "siempre es un gustazo renovar a un futbolista del Sevilla Fútbol Club, pero si además es canterano, pues la alegría es doble". "Es de los nuestros, de los que han mamando la ciudad deportiva desde pequeño, y saben y sienten lo que este club desde pequeño", ha explicado el presidente del Sevilla durante la presentación de su renovación.

Sergio Rico ha querido agradecer el gesto así: "En primer lugar dar las gracias a todos los que están conmigo en este día tan especial y tan bonito para mí, es para mí un placer renovar nuevamente con el club de mi corazón y de mi sentimiento, al que siempre he animado y he seguido. Quiero agradecer a todo el club, a Óscar y al club el esfuerzo que han hecho y al presi, la confianza que ha depositado en mí una vez más. Pienso devolver esta confianza con mi trabajo y mi sacrificio".

Varias ofertas: "Es cierto que ha habido bastantes ofertas durante el verano, y es de agradecer a todos los clubes que se han interesado por mí, es un orgullo. Pero en cuanto que el club me comunicó que tenía la intención de renovarme fue mi única idea, soy muy, muy sevillista, para mí el Sevilla es mi segunda familia, es mi casa. Estoy muy contento y no se me pasó en ningún momento otro club que no fuera el Sevilla Fútbol Club".

La Champions y el Mundial: “Sobre todo quiero hacer un buen papel con el Sevilla, dar el máximo de mí en todos los partidos, seguir creciendo profesionalmente, a pesar de que estos últimos años ha ido todo muy progresivo y ascendente. Mi idea es seguir cogiendo experiencia y seguir ganando galones en el equipo. Y hacer una gran temporada con el club, realizar los objetivos marcados. Y en lo personal, intentar ir al Mundial con la selección, sería increíble para mí".

Sensaciones ante el ‘play off’: “Lo afrontamos con toda la ilusión del mundo. El equipo ha hecho un trabajo muy bueno la pretemporada. En cada sesión de entrenamiento ha demostrado que está muy ilusionado. Y deseamos que llegue ya el miércoles, con toda la ilusión del mundo, esperamos estar de nuevo en el sorteo del grupo de Champions. Estamos con muchas ganas de apretar los dientes y superar a un equipo turco que va a ser duro y no nos lo va a poner fácil”.

Objetivo del equipo: “Este club, con el prestigio que está ganando en los últimos años, el mínimo objetivo es entrar en Champilns. Ése es nuestro listón y a partir de ahí, lo que venga bienvenido sea”.

Jesús Navas otra vez: “Es muy curioso, porque cuando yo tenía 16 años y empecé a entrenar con el primer equipo ya estaba Jesús, él se fue y ahora ha vuelto y estamos los dos en el primer equipo. Cuando yo era un crío cuando ya entrenaba con él y ahora somos compañeros de la primera plantilla. Es muy bonito. Los dos somos canteranos y apoyaremos al máximo al equipo a la hora de transmitir ese sentimiento de club y de sevillismo que tenemos dentro”.

Reconocimiento del club: “Es una satisfacción increíble, es muy difícil de explicar que tu segunda famili, quien te ha criado todos estos años, tenga ese interés en seguir haciéndote progresar como futbolista, es un orgullo y se lo agradezco de todo corazón al Sevilla Fútbol Club”.