Destitución sin sustituto

El consejo de administración del Sevilla, con su presidente a la cabeza, adoptó anoche una decisión puede decirse que histórica. Eduardo Berizzo, con el equipo clasificado en quinta posición a dos puntos del cuarto (un Real Madrid con dos partidos menos), clasificado en octavos de final de la Champions League y vivo en la Copa del Rey, fue destituido y se convirtió en el entrenador con menos vigencia de la era moderna en la entidad nervionense, ya que Marcelino García Toral cerró su etapa el 6 de febrero, un mes y algunos días más de lo que habrá estado en el banquillo del Sánchez-Pizjuán el técnico argentino nacido en Cruz Alta (Córdoba).

El club comunicó oficialmente sobre las ocho y media de la noche, tras más de tres horas de reunión de la cúpula dirigente, su decisión de dejar de confiar en Berizzo, que perdió alarmantemente el crédito en el último mes, precisamente cuando estuvo 17 días apartado de la primera línea de fuego a causa de un cáncer de próstata que lo obligó a pasar por el quirófano.

No obstante, la decisión suscitó no pocas discrepancias en el seno del consejo, al que Castro llegó con el firme convencimiento de salvar el proyecto más caro de la historia del club con la cabeza del técnico como primera solución.

En la misma reunión ya se tantearon varios candidatos para sustituirlo, algunos de los cuales ya recibieron llamadas telefónicas el pasado jueves, un día después de la derrota en San Sebastián ante la Real Sociedad, la última muestra de impotencia dejada por el equipo de las muchas que ha protagonizado desde el inicio de la temporada. Javi Gracia aparecía como uno de los mejor colocados e incluso hubo contactos con él el jueves, pero el ex técnico de Málaga y Rubin Kazan no convence demasiado a Óscar Arias, otro de los que más tocados quedan tras el fracaso del proyecto. El ex barcelonista Luis Enrique fue un deseo que duró apenas unas horas, ya que el asturiano no quiere entrenar este año y (aparte de su elevadísimo caché) espera a un grande de Europa y en realidad Castro prefiere un perfil fuerte. Ancelotti, aunque no salió en el consejo, está en la mente de los gestores, que demorarían decantarse por Gracia en espera de un candidato de mayor pedigrí.

Otros candidatos causaron sorpresa en el sevillismo cuando se fueron filtrando por las redes sociales. Son el caso de Juande Ramos, fundamentalmente por su convulsa salida, y Joaquín Caparrós, lo que a todas luces sería una involución total en una entidad con el crecimiento del Sevilla en la última década.José Castro dijo al finalizar la reunión que el club no tiene un sustituto aún en su justificación a la medida adoptada con Berizzo. "Hay una mala racha de resultados, sensaciones y juego del equipo que nos da motivos para hacer esto. La realidad es que el proyecto no lo vemos en una línea ascendente, la entidad tiene un presupuesto y una responsabilidad importante porque tenemos que conseguir lo máximo y nos vemos en ese camino", explicó.

Berizzo ha estado en el cargo 199 días, con 27 encuentros, de los que logró 14 victorias (9 de ellas en la Liga) 6 empates y 7 derrotas (6 en la Liga).

El segundo año firmado, aspereza a limar

Debido a que los médicos han prohibido a Berizzo viajar en avión tras su reciente paso por el quirófano (el técnico se desplazó en tren hasta San Sebastián el pasado fin de semana para dirigir al equipo en Anoeta), el argentino permanece en Madrid, donde ha decido pasar las Navidades junto a sus familiares. Y en la capital de España conoció la decisión del Sevilla de destituirlo. Ya el lunes hubo conversaciones tendentes a intentar por parte del club a llegar a un cese pactado, abonándole sólo la cantidad perteneciente a los meses transcurridos desde junio hasta ahora, pero Berizzo será liquidado con el pago de la temporada en curso. Habrá que negociar la siguiente, ya que firmó dos años.