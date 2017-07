El Sevilla, más preocupado por el sorteo de la Liga de Campeones

El director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, comentó que en este momento es lógico mirar los detalles del calendario liguero, aunque le restó importancia y le dio prioridad al sorteo de la Liga de Campeones, en la que su equipo se jugará a mediados de agosto el pase a la fase de grupos.

"Aquí ya sabíamos que íbamos a jugar contra todos. En Champions sabremos el rival al que nos tendremos que medir (...) y tiene mucha más importancia", aseveró a los medios del club Arias, quien dijo que el calendario no le preocupa en exceso y que, pese a que a veces puede condicionar la cercanía de determinados partidos, no es algo que le quite el sueño.

Sí valoró empezar y terminar en casa porque "si te estás jugando algo al final, poder hacerlo en tu estadio es un añadido" y, sobre los derbis ante el Betis, comentó que "este tipo de partidos son siempre especiales, pero si llegan en el tramo final y hay algo en juego para alguno de los dos, tendrá connotaciones" añadidas.

Por otra parte, se mostró indiferente por que el exsevillista Víctor Machín Vitolo tenga que visitar por dos veces el Sánchez-Pizjuán por su paso previo por Las Palmas antes de marcharse en enero al Atlético de Madrid, club que depositó el importe de la cláusula del canario y propició la abrupta salida de éste.

"Entiendo que después de lo acontecido se haya generado una cierta expectación, pero a mí me es indiferente. Me preocupan sólo los equipos a los que nos tenemos que enfrentar y Vitolo ya es historia en el Sevilla", subrayó.