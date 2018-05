Caparrós: "Creo en la palabra equipo y tengo un gran equipo que lo ha demostrado"

Joaquín Caparrós ha sido presentado este mediodía como flamante director de fútbol del Sevilla, un nuevo rol en el club que aúna bajo su responsabilidad todas las áreas deportivas, desde el primer equipo a la cantera. Tendrá como adjuntos a Paco Gallardo y Carlos Marchena y estará también subordinado a su cargo Pablo Blanco como director de la cantera. “Estoy muy ilusionado, muy satisfecho, dándoles otra vez las gracias al Sevilla, al presidente, a los consejeros. Sí es cierto que la dirección deportiva está aquí. El Sevilla tiene una de las mejores direcciones deportivas, no solamente en el fútbol nacional, sino europeo y mundial. Están aquí. Da la sensación de que había un solar y no es así. La dirección deportiva lleva trabajando todo el año y no ha dejado de trabajar. No os podéis imaginar la cantidad de información que tienen ya mascadita, eso es muchísimo trabajo, muchísimos kilómetros”, ha asegurado. "Les he dicho que yo los necesito a ellos y ellos me van a necesitar a mí. Creo en la palabra equipo y tengo un gran equipo que lo ha demostrado”, ha añadido sobre los integrantes de la amplia área que tendrá bajo su dirección.

Una de las cosas que ha destacado ha sido el empuje importante a la cantera: "Vamos a coordinar el tema con Pablo Blanco, que es el director de la cantera. Le tenemos que dar un empuje importante. Mañana es la final de la Champions y la van a jugar dos futbolistas formados en la carretera de Utrera, uno en el Liverpool y otro en el Madrid (Alberto Moreno y Sergio Ramos). Fijaos su importancia".

Ha incidido en la importancia de imbricar bien el primer equipo con la cantera, sabiendo las exigencias del Sevilla. "Esto va por pasos. Tenemos que hacer un equipo para disputar Champions y estar arriba, para ser campeón. Luego los otros equipos están ahí. Nosotros vamos a ayudar al técnico y ojo, que el Sevilla tiene un magnífico equipo, con jugadores que están en el Mundial, otros en la preselección por si hay algún percance. El Sevilla es exigente y lo ha demostrado. Y también somos conscientes de que abajo hay mucho talento. De aquí salen campeones del mundo, y hay que aprovecharese tercer ojo de captación. Pero eso hay que conectarlo con un equipo que compita”.

También ha explicado por qué dijo en la previa del Alavés que no estaba capacitado para ser director deportivo. “Con esas declaraciones mías, que sabía que tendrían repercusión, yo sabía que si yo no lo decía públicamente podría ser un freno para toda la dirección deportiva”.

La elección del entrenador, con cierta calma: "Vais a más velocidad, eso es el periodismo, tirar del hilo e investigar. Tenemos que tener tranquilidad y el que venga será el ideal para el Sevilla. Le vamos a crear un ambiente de unidad, de que esto es un club muy grande. No tenemos que tener prisa, los deberes están hechos. Aquí están los que han hecho los deberes. Todo está definido para que cuando digamos quiero este u otro. Hay muchos entrenadores en el mercado”.

Un estilo de futbolista ya marcado, que sea competitivo al más alto nivel: “Tenemos un perfil en el que todos coincidimos, desde el presidente, todos los que estamos aquí. Queremos traer futbolistas que compitan, y que compitan por todo. Es un perfil que ya estaban buscando, no es cuestión que yo llegue ahora y diga qué hay que buscar. Sabemos qué perfil de futbolista necesitamos para multiplicar el nivel de la plantilla actual, que es muy importante”.

Dejar claro al nuevo entrenador que él no será una espada de Damocles como posible sustituto: “Le vamos a transmitir que no. Cuando él me vea mis actos, mis gestos y dónde le voy a ayudar, tendrá tranquilidad. Le ayudaré para hacer un Sevilla más grande entre todos. Todos los que estamos aquí son ojos que estamos viendo para fortalecer la figura del técnico y nuestro Sevilla, que es un club muy grande”.

El talento y la competitividad como premisas: “Tenemos que buscar jugadores de un nivel talentoso, y no es que yo llegue y diga que quiero este perfil. Estamos en competiciones y somos exigentes en todas las competiciones, y debemos traer futbolistas top, pero con un equilibrio, todo es un equilibrio. Es un club muy exigente con un objetivo muy claro. Nos van apretar y nosotros vamos a apretar también”.

Lezama, un ejemplo distinto: “Trasladar una receta de un sitio a otro no se puede, porque el Athletic tiene una filosofía totalmente distinta. Allí chicos que entran con 12 ó 13 años saben que el noventa y tanto por ciento va a subir al primer equipo. El otro día con Pablo me estuvo haciendo la cantidad de canteranos que habían llegado arriba en toda la historia, incluso sevillanos. No se puede trasladar la receta, pero sí hay que darle mucha importancia a la cantera. Tenemos tres campeones del mundo, dos futbolistas que van a jugar la final de la Champions y están criados aquí, vistos por Pablo Blanco. Tenemos que tener, como tenemos, futbolistas a nivel europeo y mundial espectaculares y luego al chico que venga de la cantera no se le puede poner un tapón. Tenemos que ser exigentes, y aspirar a lo máximo, a mirar a los ojos a los rivales que están arriba, a competir, eso es lo que queremos”.

Los casos de Sandro y Roque Mesa, bajo secreto: “todos lo mensajes que mandemos encarecerán el producto. Se está trabajando en ello y ya tendréis noticia. Todo lo que se diga aquí se oye allí, y hay que ir piano piano, tranquilo. Seguro que en pocos días tendréis noticias de este chico”.

Imposible comparación con Monchi: “Tengo más pelo todavía que Monchi (bromeó). No hay dos personas iguales, dos periodistas iguales. Estoy aprendiendo con el equipo y las comparaciones no se pueden hacer. Es una persona top. Sí hemos hablado, nada más, son conversaciones reservaditas”.

Hipotética final de Liga Europa con el Betis: “¿Una final con el Betis?, por qué no. Tenemos muy buenos resultados con ellos, y una final nos vendría de maravilla, para el fútbol sevillano y para todo”.