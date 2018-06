Supercopa: el partido único ya es una opción

Nuevo capítulo en el culebrón de la Supercopa de España, con visos de una opción salomónica sólo por un año, sobre la final entre el Sevilla y el Barcelona en agosto. Luis Rubiales, flamante presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha propuesto una opción que ya estaba en muchas mentes del fútbol nacional, la del partido único para la primera cita competitiva del calendario. La sobredimensión del fútbol actual, con rimbombantes torneos veraniegos incluso en el nombre, lleva a estos extremos. Esta semana podría avanzarse algo si todas las partes ceden un poco, aunque ahora mismo las posturas están algo alejadas. Las fechas de partida, 5 y 12 de agosto, se han visto afectadas por uno de esos amistosos. Y ante la falta de acuerdo el partido único parece la solución.

Luis Rubiales ya habló ayer, antes del amistos de España en Villarreal, de la posibilidad del partido único. "Es muy posible que haya una novedad en la Supercopa. Estamos planteándonos la posibilidad de que sea a un partido, pero para ello tiene que haber una compensación económica tanto a la propia Federación, que pierde un partido televisado y parte de la taquilla, como también a los clubes, y es una de las cuestiones que estamos hablando Javier Tebas y yo", explicó el máximo responsable de la RFEF.

10Partidos oficiales. Los del Sevilla entre el 26 de julio y el 30 de agosto, sin los tres amistosos

El Sevilla no saba nada aún de forma oficial, aunque José Castro estuvo hablando con Javier Tebas, presidente de los clubes, el pasado sábado en Villarreal, durante el torneo alevín LaLiga Promises. El dirigente utrerano le trasladó a su homólogo en LaLiga que el Sevilla quiere jugar los días 5 y 12 de agosto, que eran los inicialmente previstos y los que constan en el calendario oficial, pese a que incluso le vendría bien el partido único por la carga de citas oficiales que tiene durante el verano. Concretamente, el Sevilla debe jugar diez partidos oficiales entre el 26 de julio (ida de la Q2 de la Liga Europa) y el 30 de agosto (vuelta del play off de la Liga Europa). Eso si va superando las rondas de la UEL y sin contar su participación, con tres citas amistosas, en la International Champions Cup, el torneo que está afectando a la Supercopa por parte del Barcelona.

El equipo azulgrana disputa uno de sus amistosos el 5 de agosto en San Francisco, ante el Milan, y se ha negado a aplazar la fecha. El Sevilla, en cambio, está negociando la posibilidad de aplazar el que debe disputar con el Chelsea el sábado 28 de julio, por jugarse dos días después de la ida de la Q2, la ronda de clasificación de la Liga Europa con la que abre la temporada. De hecho, en la web del torneo (Internationalchampionscup.com) viene el calendario completo del torneo y las únicas fechas que no aparecen con horarios ya fijados son las del Chelsea-Sevilla y, seguramente por afectación directa de este amistoso, el Chelsea-Inter.

Ante la distinta flexibilidad de las posturas, Tebas atacó ayer al Barcelona. "Hasta hoy creía que lo importante son las competiciones oficiales. La Liga es sagrada, no es un clínex para cambiar las fechas. No vamos a cambiar nuestra competición, el mejor torneo del mundo, seremos inamovibles. La solución no es aplazar dos partidos", dijo el presidente de LaLiga, en una crítica clara a la postura del Barcelona, dado que Tebas sabe por boca de Castro que el Sevilla es partidario del doble partido el 5 y el 12 de agosto.

Rubiales, por su parte, insistió en su idea del partido único. "Ya le he ofrecido (a Tebas) la posibilidad de jugar a un solo partido, pero siempre y cuando no se perjudique a nadie. Esto sería una excepción y el próximo año volveríamos al formato de los dos partidos, que es el que permite a las dos aficiones disfrutar sin tener que viajar. Está sobre la mesa, pero todavía no hay nada decidido", dijo el presidente de la RFEF. La opción está ahí, pero esa compensación económica que pide Rubiales puede se un escollo para LaLiga...