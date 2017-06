Un cálido clamor que requiere fría calma

Se presenta una semana determinante en la planificación del Sevilla... salvo en algunas operaciones que requerirán que el paso del tiempo, insobornable, haga su trabajo. Una de éstas es la posibilidad de que el Sevilla realice ese esfuerzo por Stevan Jovetic (Podgorica, 02-11-1989) que prometió Óscar Arias durante una comparecencia en la televisión del club. Los derechos federativos del futbolista de 27 años siguen siendo del Inter, que no cuenta con él y está deseoso de deshacerse de su ficha... pero espera al mejor postor. Es lógico que el club lombardo, tras otro año sin Champions, no dilapide su patrimonio e intente obtener vías de ingresos fuera de la competición. Como es lógico que el Sevilla no atienda al clamor de su afición y espere con frialdad el momento oportuno para hacerse con él.

El triplete que realizó Jovetic como capitán de Montenegro a Armenia el sábado, en un partido correspondiente a la clasificación para el Mundial, ha encendido ese clamor. Fueron tres golazos, a cuál de más bella factura. El primero, de seco zurdazo ajustado al poste tras un recorte en la frontal. El segundo, con otro recorte y un disparo de rosca a la escuadra después de un carrerón tremendo. Y el tercero, de certero remate de volea en el aire, media chilena, tras un centro paralelo. El vídeo de sus tres soberbios tantos corrió por las redes sociales encendiendo la mecha de ese deseo latente del sevillismo de que el club lo fiche como sea, a cualquier precio.

El problema es que el precio de Jovetic es demasiado caro a día de hoy. Si hay un momento para abordar su fichaje no es éste precisamente. Los rectores del Inter se habrán frotado las manos viendo esos tres golazos de Jovetic y hay que esperar a que se disipe tanta expectación.

Esta semana, el 15 de junio, expira el plazo para ejecutar la opción de compra de 13 millones que Inter y Sevilla pactaron con la cesión. El sueldo del jugador es de unos 7 millones de euros brutos, una cantidad inabordable para el Sevilla. Limar ambos montantes es clave para intentar afrontar su contratación. El jugador ha expresado su deseo de seguir y debe refrendarlo bajándose bastante el sueldo. Y el Inter no debe verse tentado por alguna oferta suculenta. Pero es muy pronto todavía para convencer a los italianos de que bajen el precio.