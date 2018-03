"El equipo ha estado casi casi perfecto"

Entre aliviado y exultante, el entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, acudió a su comparecencia con los medios siendo consciente de la gesta lograda en Old Trafford, el escenario donde el Sevilla logró un hecho insólito en décadas, la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones: "Estoy muy contento. Ha sido un resultado histórico en un lugar histórico. Es maravilloso haber ganado en un estadio tan especial como éste y conseguir además pasar a los cuartos de la Champions por primer vez en sesenta años".

Una vez entrado en materia, en la materia futbolística, el entrenador italiano analizó el desarrollo del encuentro después de haber apeado de octavos al Manchester United. "Hemos asumido unos riesgos que otras veces no nos ha salido bien, pero sí hoy. El otro día contra el Valencia pagamos tales riesgos con la derrota, pero jugamos igual, con la diferencia de que un error nos hizo perder. El equipo hoy ha estado casi casi perfecto, aunque siempre puede mejorarse", declaró el entrenador sevillista.

Le preguntaron también a Montella por el delantero franco-tunecino, Ben Yedder, autor de los goles del choque en Old Trafford. Al punta sevillista, no tan habitual en sus alineaciones en los últimos partidos, le atribuyó el italiano el protagonismo debido: "En la primera mitad tuvimos el control del partido. Al Manchester le costaba mucho cuando llegaba a los últimos treinta metros y apenas creó ocasiones de gol", explicó antes de referirse a quien se reveló como el principal protagonista del encuentro: "Desde luego ha sido un elemento principal. En la segunda parte hemos sido más concretos. Me ha hecho feliz que Ben Yedder haya sido el jugador decisivo, pues en los últimos tiempos ha sufrido un poco. También por el resto de los compañeros. Algunos futbolistas son también hinchas", dijo.