El Sevilla está montado en la estela de un cometa. El ritmo de puntuación es frenético: con 55 puntos en 25 jornadas, el equipo de Jorge Sampaoli puede hacer añicos el récord de 76 de Unai Emery. Pero el técnico argentino aspira a más, aspira a desbancar al Sevilla de Juande Ramos de la temporada 06-07, tercero y campeón de UEFA y Copa, como el mejor del presente siglo. Y para ello debe seguir montado en esa estela tan veloz que viaja al ritmo galáctico de Barça y Madrid. A ello se ha obligado un equipo que estrenará el horario de lunes gracias a que la Liga de Campeones parte en distintas semanas los cruces de octavos y al Sevilla no le toca jugar hasta la próxima semana.

Antes de recibir al Leicester City, el Sevilla tiene muchos deberes por hacer. La autoexigencia, la fe, la determinación, la perseverancia... lo han subido en lo alto de ese veloz cometa y ahora el único vértigo que debe sufrir es el de bajarse en marcha. Pese a que jugar en lunes acarrea la presión añadida de conocer los resultados de todos los rivales directos, pese a que han ganado todos, incluso con goleada en los casos de Barça y Madrid, Sampaoli sigue emitiendo el mensaje de salir a ganar por encima de todas las circunstancias, sea cual sea el rival.

5Triunfos seguidos. El Sevilla aspira a repetir la racha que inició en Vigo y cerró en Pamplona

En este caso, el contrincante es un Alavés que en su feudo ha logrado meterse en la final de la Copa del Rey... y poco más. No se muestra demasiado fuerte en Mendizorroza el equipo de Mauricio Pellegrino. De hecho, ha sumado más puntos como visitante, 18, que al calor de su gente, 15. En Vitoria, acumula sólo tres triunfos y ante equipos de la zona baja (Granada, Betis y Valencia), más seis empates (Sporting, Deportivo, Málaga, Las Palmas, Leganés y Atlético) y tres derrotas (Madrid, Espanyol y la reciente goleada del Barcelona). Es decir, de los equipos de arriba, únicamente ha logrado arañarle puntos al Atlético, y el Sevilla debe seguir también la estela de los dos grandes en su visita a los babazorros.

La senda marcada hasta ahora es la adecuada. Con muchísimo sufrimiento, el Sevilla logró doblegar al aguerrido Athletic en quizá el partido más difícil que le quedaba en casa. Un encuentro que llegaba afilado por el cúmulo de esfuerzos físicos y mentales ante Leicester y Betis en escaso margen de tiempo. Sin N'Zonzi, además, debido a la quinta amarilla que vio en Heliópolis, y que los comités de la Federación no tuvieron a bien retirar pese al bien fundamentado recurso del Sevilla. Así venció el Sevilla al Athletic para sumar el cuarto triunfo consecutivo en la Liga, el quinto si se suma el de la Champions. Hoy aspira a igualar la racha de cinco victorias ligueras que ya tuvo entre el 0-3 de Balaídos y el 3-4 de El Sadar entre diciembre y enero. Una racha cortada en la malhadada tarde de Cornellá, con aquel penalti y expulsión de Pareja aún difíciles de digerir.

Aquella pesada digestión quedó atrás y el Sevilla aún tuvo que asimilar un desayuno pesado con el empate a cero ante el Villarreal. Pero desde entonces enderezó el rumbo aguantando la presión de verse en la cima de la Liga de nuevo, aunque en este periodo apenas ha podido recortar dos puntos al Madrid, precisamente en la jornada precedente. Tal es el ritmo de los tres que se disputan el título.

Hoy toca de nuevo asimilar esa realidad, tan fácil de decir y tan difícil de comprender en toda su dimensión. Con un presupuesto tres o cuatro veces inferior, el Sevilla de N'Zonzi y Vitolo está compitiendo con el Barcelona de Messi y el Madrid de Cristiano Ronaldo por el título. Así de sencillo. Pero para mantener vigente esta afirmación no le queda otro remedio que volver a ganar. Igual que viene haciendo en el último mes natural, ganar y volver a ganar...

Para ello, Sampaoli cuenta con el regreso de su piedra angular, N'Zonzi. Bien que se notó su ausencia ante el Athletic, día en el que el Sevilla ganó este curso por primera vez sin el gigante francés en el eje. Y también con otros tres hombres de elevada importancia: Vitolo, ya recuperado de sus molestias en el bíceps femoral, y Pareja y Sarabia, que cumplieron un partido de sanción ante el Athletic.

En contrapartida, no estará Nasri, al que puede venirle bien un descanso ante tal cúmulo de esfuerzos. El Alavés, no obstante, también tiene sus bajas. El ex sevillista Alexis no podrá aportar su experiencia en la zaga porque le han caído tres partidos tras su expulsión en Granada, mientras que Édgar no llega a tiempo a la cita. Con todo, opondrá una tenaz resistencia. Llega a Mendizorroza un grande y como tal será recibido...