Todo fluye hacia Machín

Pablo Machín está a un paso de convertirse en entrenador del Sevilla. Durante el fin de semana han avanzado las negociaciones entre las dos partes y todo conduce de forma fluida al anuncio oficial del técnico soriano como nuevo inquilino del banquillo sevillista, aunque aún hay escollos pendientes. El principal, y el que impide por ahora dar por segura su contratación, es la tercera pata del banco, el Girona, con el que Machín tiene un año más de contrato del que debe desvincularse. Y eso no lo podrá hacer hasta este lunes. Antes, por tanto, será imposible la oficialidad de su contratación como entrenador.

Cronológicamente, el viernes fue un día clave, con la reunión de Joaquín Caparrós y los altos ejecutivos del Sevilla con la agencia de representación de Machín, You First Sport. En ella se sentaron las bases para la entente, fundamentada en un contrato por dos temporadas. Machín quiere que no se condicione el segundo año a altos objetivos europeos, y el Sevilla pretende que sí se vincule a una clasificación europea, para lo que quiso incluir una cláusula de rescisión no muy elevada en caso de ruptura de ese contrato por dos años.

El lunes es clave para la rescisión de contrato con el Girona, cifrada en un millón de euros

Posteriormente, ayer fue otro día clave, después de las continuas conversaciones telefónicas entre Caparrós y el propio Machín, en las que fueron consensuando y perfilando el proyecto deportivo, la confianza del Sevilla en el soriano, el conocimiento de éste de la actual plantilla, las necesidades de cambios de la misma, el estilo de juego y demás asuntos deportivos. Entre éstos, uno importante es la definición del cuerpo técnico.

Sobre este último asunto también hubo conversaciones en la jornada sabatina. Es probable que el Sevilla quisiese incluir en el cuerpo técnico a Juanjo del Ojo, preparador físico del club con el que la plantilla ha trabajado muy bien en los cuatro partidos que dirigió Caparrós al final de la temporada. Pero los avances fueron tales que prácticamente quedó todo cerrado a falta de estos detalles técnicos. En lo económico, prioritario, sí hay un acuerdo sólido.

Así las cosas, hoy domingo será un día de relativa tranquilidad, dado que el acuerdo entre el Sevilla y Machín es total para que sea su entrenador las dos próximas temporadas. Y mañana debe ser un día clave, porque en principio será la jornada en la que Machín trate con el Girona la rescisión de su contrato, vigente con el club catalán hasta 2019. La cláusula de rescisión está fijada en un millón de euros, cantidad que el soriano tratará de rebajar. Si no lo consigue, el Sevilla deberá prorratear esa cantidad en los dos años de contrato que le ha ofrecido al soriano.

Desde Gerona aseguran que el club presidido por Ignacio Mas-Bagà Saltor no está dispuesto a rebajar esa cantidad, entre otras cosas porque no ha gustado que negocie con el Sevilla cuando tenía una oferta de renovación por tres temporadas más. Sin embargo, Machín esbozará que ha cumplido un ciclo histórico con un club que debutó con éxito en Primera División después de acceder a él en marzo de 2014, cuando tenía pie y medio en Segunda División B. En cuatro años lo ha colocado en la élite y lo convirtió además en un equipo revelación en su estreno en la máxima categoría del fútbol español.

El Girona tiene fuerza porque es un club satélite del Manchester City y tenía mucha confianza puesta en el soriano como técnico de proyección. Pero su excelente labor ha tocado techo en Montilivi, donde difícilmente pueda superar el listón de su debut en su estreno en Primera División. Esa negociación será el último escollo, pero tanto el Sevilla como Machín están determinados a un acuerdo sin vuelta atrás.