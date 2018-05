Acelerón por Machín para el banquillo

Pablo Machín es el primer candidato del Sevilla para sentarse en su banquillo y tras la presentación de Joaquín Caparrós como director de fútbol todo indica que será el siguiente paso inminente del club en su nuevo proyecto. Los contactos entre las partes están siendo constantes y positivos e incluso ya hay una propuesta en firme, por lo que no sería descartable que a lo largo del fin de semana hubiera fumata blanca. Pese a que el nuevo responsable técnico del Sevilla pidió tranquilidad, lo cierto es que la negociación está avanzada y Machín espera un paso definitivo por parte del club de Nervión. Y, entretanto, el Girona ya se inquieta.

"Tenemos que tener tranquilidad y el que venga será el ideal para el Sevilla -explicó Caparrós durante su presentación como director de fútbol-. Le vamos a crear un ambiente de unidad, de que esto es un club muy grande. No tenemos que tener prisa, los deberes están hechos. Todo está definido para cuando digamos quiero éste u otro. Hay muchos entrenadores en el mercado", añadió queriendo despistar. Pero todos los caminos conducen a este soriano de 43 años.

Confiamos en que se quedará, pero si no lo hace lo tenemos que saber lo antes posible"

El propio Machín, representado por la agencia You First Sports, espera acontecimientos positivos y podría darse en breve una reunión para que los protagonistas se miren a las caras, como le gusta decir a Caparrós, para comprobar cuál es el nivel de implicación. En este sentido, ambas partes están condenadas a entenderse a poco que el Sevilla le presente un proyecto bien cimentado y que el técnico demuestre argumentos futbolísticos que encajen con el estilo competitivo del que quiere dotar el utrerano a su Sevilla. Y eso no se puede hacer por teléfono.

Entretanto, en el Girona empiezan a notar que el entrenador que ascendió al equipo desde Segunda B a Primera División y lo convirtió en un equipo revelación en su primer curso se les puede escapar.

Ignasi Mas-Bagà, director general del club gerundense y presidente de su consejo de administración, se expresó sobre Machín en FeM Girona de esta forma: "Confiamos en que se quedará, pero si no lo hace, lo tenemos que saber lo más pronto posible porque tenemos mucho trabajo todavía por delante a la hora de planificar la temporada". "Le hemos hecho una propuesta ilusionante. Creemos que es él quien nos ha llevado hasta aquí, que ha creído en nosotros y que nos ha hecho crecer", añadió el ejecutivo del Girona. Pero todo hace indicar que la entente entre las partes puede ser inminente, una vez asentadas las bases del nuevo organigrama del Sevilla.