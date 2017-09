La grandeza exige ganar en Gerona

No es baladí la advertencia sobre la fortaleza en casa del Girona de Pablo Machín, que ya estuvo a punto de darle un disgusto al Atlético si no llega a mediar un error en una fácil salida de Iraizoz en la recta final de un partido que ya tenían ganado los catalanes. Con un sistema de tres centrales y dos carrileros, el trabajo sordo de Granell y Pere Pons en la medular se compensa con el fútbol más suelto en líneas adelantadas de Borja García y Portu, con Stuani presto a aprovechar cualquier segunda jugada, el mínimo balón colgado o un centro a la olla para intentar sacar oro.

Contrarrestar esa intensidad, al calor de un público entregado que recibirá al Sevilla como lo que es, uno de los transatlánticos de la Liga, y hacerlo además con el adecuado reparto de esfuerzos en un partido emparedado entre la Champions y la esperada visita a Nervión de Las Palmas, el miércoles próximo, es el reto de Berizzo y su gente, entre la que no está gente tan principal como Pareja, Kjaer, Escudero, Pizarro, Jesús Navas o Nolito. Unos por descanso o por dolencias leves y otros, particularmente Pizarro y Nolito, por problemas físicos algo más acentuados.

La rotación, la profundidad de la plantilla y el verdadero potencial de un Sevilla que aspira a mantenerse en el alto pulso de la Liga se calibran esta tarde en Montilivi, un escenario donde jamás ha disputado un partido oficial el primer equipo nervionense, a diferencia de su filial, que el curso pasado sí jugó allí, perdiendo por 2-0. Alí esperan al Sevilla como lo que es, un grande de España que debe dejar atrás la tensa emoción de Liverpool para bajar al rutinario e intenso trajín de la Liga. Evidentemente, sería grosero comparar la intensidad vivida en Anfield con la que se puede vivir en Montilivi. Pero el escaso pedigrí de este Girona tan bien trabajado con los mínimos mimbres para bandearse en Primera División no debe obviar que se trata de un equipo que hace de la intensidad una de sus premisas.

Pablo Machín aspirará a emular a Eduardo Berizzo. Desde su humilde ascensión como entrenador del Numancia y su fulgurante irrupción con un Girona al que cogió en Segunda en puestos de descenso y, al año siguiente ya lo tenía luchando por el ascenso, cosa que logró en segunda instancia con un presupuesto bajísimo, querrá disfrutar de una plantilla como la del argentino, pese a que en Gerona goza de la protección de Pere Guardiola, que es bastante. Éste también tuvo que realizar su escalada particular desde la medianía de Balaídos hasta las alturas que ahora goza. Pero esa altura también implica mayor responsabilidad. Es la obligación de Berizzo templar el ímpetu de Machín y su disciplinada tropa y sacar rédito a esa plantilla que envidia su homólogo soriano.

Carole, novedad en una lista con notables y llamativas ausencias

La ausencia de algunos futbolistas, como Jesús Navas y Escudero, que habían participado en todos los partidos oficiales fue la nota destacada de una convocatoria de 19 jugadores en la que estaban incluidos los dos últimos refuerzos: Lionel Carole y Johannes Geis. En particular, el lateral izquierdo se estrena en una lista de Berizzo y apunta al once titular en una defensa en la que tampoco estará la pareja de centrales de Anfield, que se quedaron en tierra al igual que Escudero. En el otro lateral puede ser titular Corchia, a tenor de las palabras del técnico sevillista en su comparecencia previa. Es baja por lesión son Nolito, que continúa en el proceso de recuperación de la lesión muscular en el isquiotibial derecho que se produjo al final del partido con el Eibar, y que le impidió viajar a Liverpool, y con respecto al partido de Champions también se pierde esta cita Pizarro, quien terminó con una contractura muscular. Concretamente, el medio centro fue sustituido por Sarabia, quien sí se ha recuperado de un golpe en el tobillo que no le impedirá jugar hoy. Para esta cita el técnico argentino podrá contar de nuevo con Banega, quien vuelve a una convocatoria en Liga tras su sanción de dos partidos como consecuencia de la roja directa ante el Espanyol.