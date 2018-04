"Cuando yo jugaba, antes de una final quería ganar"

Clarence Seedorf, entrenador del Deportivo, no cree que el Sevilla llegue a Riazor pensando en la final de Copa, sino que se comportará como el equipo grande que es. "Espero un Sevilla a tope porque para afrontar una final es mejor ganar el último partido antes. Eso es lo que yo pensaba cuando jugaba. Vale para ellos y para nosotros. Vienen para ganar", comentó el holandés.

El ex jugador del Real Madrid y del Milan, entre otros, criticó el hecho de que su equipo (como el Sevilla) haya jugado el sábado y tenga que afrontar otro partido hoy martes. "Debería estar prohibido jugar partidos en 72 horas porque científicamente un jugador de fútbol necesita 72 para poder recuperar. Hay partes del mundo en que juegan cada 48 y me parece locura. Por otra parte, me parece que el equipo está preparado para recuperarse bien", matizó.

Mientras, el goleador Lucas Pérez no consideró una "final" la cita con el Sevilla, pero sí "un partido muy importante" para acercarse "al objetivo de la permanencia". El delantero deportivista aplaudió la iniciativa del club de regalar una entrada a cada socio para crear un buen ambiente y enganchar a la afición. "Ellos ven un poquito de luz al final del túnel y se lo merecen y para nosotros es un punto a favor tener un estadio lleno. El público está respondiendo como todo el año, van a agotar las entradas, el esfuerzo que hacen es muy grande y esperamos darles una victoria", declaró.