Un medio con golpeo

Internacional en todas las categorías inferiores con Alemania, hasta la sub 21, ha disputado 121 partidos en la Bundesliga y ha marcado 8 goles. La temporada 14-15 fue la de su eclosión. En las filas del Mainz 05 disputó 34 partidos, marcó cuatro goles y dio otros tantos pases de gol. El verano de 2015 fichó por el Schalke 04 por 10,5 millones de euros. En su primer curso en Gelsenkirchen, disputó 37 partidos oficiales en total (4 goles/8 asistencias) y la campaña pasada, bajó a 24 en total (18 de Bundesliga, cinco de Liga Europa y uno de Copa), después de ser titular en la primera vuelta y caer en desgracia en la segunda. Cansado de esperar tras perder el protagonismo inicial en Gelsenkirchen, el jugador se decantó por la oportunidad que le brinda ahora el Sevilla.

Johannes Geis (Schweinfurt, 17-08-1993) es un jugador diestro con un desplazamiento en largo, buena salida del balón y un excelente golpeo en faltas directas, gracias a su compendio de técnica y potencia. En Europa, por ejemplo, ha marcado soberbios goles de golpe franco a Twente y Athletic. Habituado a jugar como medio por delante de los centrales, es un jugador hecho a la disciplina táctica de la escuela germana y es en esa posición donde debe aportar más opciones a Berizzo para una medular que, hasta ahora, no ha terminado de tener el adecuado encaje y que es piedra angular de su sistema.

Paralelamente, el club estuvo sopesando la posibilidad de firmar a un mediocampista de corte defensivo, un futbolista capaz de darle relevo a Guizo Pizarro, el teórico dorsal 6 del equipo, y a N'Zonzi, que ha alternado su posición habitual con la de 8, algo más adelantado en el sistema de 4-3-3 del técnico sevillista, como se pudo apreciar en la agónica vuelta del play off ante el Basaksehir. Viendo que Sander Berge era inviable por el elevadísimo precio que pedía el Genk para un jugador de 19 años, ya que el Sevilla llegó a ofrecer 12 millones de euros, Óscar Arias puso sobre la mesa el nombre de Johannes Geis, un joven medio de cierre, internacional en las categorías inferiores de Alemania, que acaba de cumplir 24 años y ha empezado sin jugar en el nuevo Schalke 04 de Domenico Tedesco.

Con Johannes Geis, la dirección deportiva cierra una plantilla que llega al tope de fichas de la LFP, 25, aunque una de ellas corresponderá a un jugador que no puede ser inscrito en la lista A de la Champions, siendo Lionel Carole, el penúltimo fichaje realizado el jueves y también como cedido, el candidato elegido para ser descartado. Este extremo fue hecho público por el Sevilla en la información oficial sobre la contratación de Geis. Así pues, la UEFA ya tiene en su poder el listado definitivo de 24 jugadores del Sevilla: 17 de libre elección, el máximo cupo incluyendo a Johannes Geis, cuatro españoles y tres canteranos.

Coke avala su disciplina y su calidad en las faltas y la estrategia

Una referencia del Sevilla de los tres títulos de la Liga Europa ha coincidido con Johannes Geis durante la última temporada. Coke ha compartido vestuario en el Schalke 04 con el nuevo fichaje del Sevilla y es una opinión de peso a la hora de valorar el potencial del medio centro alemán. No pudo jugar mucho con él en el campo, dado que el ex capitán sevillista se lesionó de gravedad nada más aterrizar en Gelsenkirchen y debutó en la jornada 26, ya en abril, tras superar una rotura de ligamento cruzado, justo cuando Geis había perdido la titularidad en el equipo de Markus Weinzierl. Aun así, destaca varias cualidades que ha podido comprobar de cerca: su excelente golpeo, su capacidad defensiva gracias a su disciplina, su aportación en las faltas y en la estrategia... "Yo desde que llegué siempre escuché hablar de él muy bien, de la época del Mainz 05. Es un futbolista muy vistoso porque tiene muy buen golpeo y realmente las jugadas de estrategia ganan mucho con él". La calidad y la potencia de su pierna derecha no es su única virtud. "Aquí siempre jugó de 6, alternando con Stambouli. Es un futbolista defensivo, fuerte y disciplinado, lo que pasa es que en Alemania corren y van a todos lados", dice el héroe de la final de Basilea entre bromas.