Un once entre dos frentes

Con una temperatura sobre 31 grados durante todo el partido, y una sensación térmica lindando los 35 en buena parte del mismo, el Sevilla recibirá al Eibar condicionado por dos frentes internacionales. Eduardo Berizzo, ajeno a las inconveniencias climatológicas por mor de la inclemencia del que reparte los horarios televisivos creyendo que ya es otoño en Sevilla, medita qué once titular componer atendiendo a las ausencias que ha sufrido durante los entrenamientos por la doble jornada del calendario FIFA y a la inminente salida a Liverpool. A la ciudad portuaria inglesa viaja el equipo nervionense el martes para debutar en la fase de grupos de la Liga de Campeones el miércoles en el mítico Anfield. Lógicamente, debe repartir los esfuerzos entre Liga y Champions y el retraso de alguno de sus internacionales le facilitará al técnico de alguna manera la distribución de jugadores entre uno y otro partido.

Hasta ayer por la tarde no aterrizaron en Sevilla, después de largos viajes transoceánicos con obligados transbordos, los cinco sudamericanos que participaron, tres de ellos sin jugar, en la segunda de las jornadas de clasificación para el Mundial. Los argentinos Pizarro y Banega, que sí jugaron ante Venezuela, Pareja y Correa más el colombiano Muriel no se han ejercitado durante todo el parón a las órdenes del técnico sevillista. Y esta circunstancia, más el retraso de su viaje hasta ayer, dejándoles la opción de entrenarse con el grupo únicamente en la sesión de hoy previa al partido, impelirá a Berizzo a dejarlos en la reserva para la cita de la Champions. En el caso de Banega de forma obligada, puesto que cumplirá su segundo partido de sanción ante el Eibar.

Eso no quiere decir que no use a alguno de ellos, salvo el sancionado Banega, a lo largo del encuentro contra los guipuzcoanos, un partido en el que será casi obligatorio agotar los cambios por la incidencia térmica. Quienes sí podrán partir en el once titular y de hecho tienen muchas posibilidades para ello son Mercado y Kjaer. El defensor argentino fue el primer internacional en regresar, al no poder jugar el segundo partido de Argentina por sanción. El lunes se puso a las órdenes de Berizzo y en su caso cabe la incógnita de saber si lo reservará para Liverpool. Esto le abriría la puerta a Corchia ante el Eibar. El central danés, desde el miércoles en los entrenamientos después de jugar 180 minutos con su selección, será titular mañana.

En la portería es improbable que David Soria entre de nuevo en la rotación, recién salido de su lesión como está. Y el resto de la defensa parece que está definida con Lenglet y Escudero, aunque Carriço ya está disponible. Lionel Carole lleva apenas una semana en Sevilla, igual que Johannes Geis, pero el lateral no puede jugar la Champions. En la medular, N'Zonzi y Krohn-Dehli tienen puesto fijo y Ganso, Franco Vázquez, por fin a tono, y Borja Lasso pugnarán por el teórico dorsal 10. Montoya es otra opción, pero, salvo en el primer amistoso, Berizzo siempre lo ha usado como 7, de extremo derecho. Sería sorprendente que Pizarro, con 180 minutos y un largo viaje a sus espaldas, fuese titular mañana, sobre todo pensando en Anfield.

En el ataque se abren más posibilidades para Berizzo. Tiene a todos disponibles con el condicionante explicado de Correa y Muriel, que están frescos después de haber aparecido testimonialmente en la primera de las dos jornadas internacionales. En la derecha, hay tres opciones: Jesús Navas, Sarabia y Montoya. En la izquierda y el centro, Nolito y Ben Yedder parten con relativa ventaja. La Liga no espera, pero Anfield pesa mucho.