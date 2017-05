La plantilla del Sevilla, uno a uno

Sergio Rico De discutido a fijo y a menudo, héroeSampaoli dudó de él por su juego con los pies, pero el de Montequinto, que se comió no pocos marrones por una idea de juego utópica, acabó crecido y sacando las castañas del fuego a veces.

Sirigu Fichaje con calzador y una decepción

Llegó cedido el último día aprovechando una lesión de David Soria y con la idea de competir con Sergio Rico, pero resultó un fiasco. En Bilbao se autoexpulsó y acabó descendiendo a Osasuna.

David Soria Sacrificado, tuvo el premio al final

El club se agarró a una lesión en una mano (se fracturó tres falanges) para traer competencia para Rico. De ser una baja de 3 meses a no ser inscrito por falta de fichas. Debutó en la última jornada.

Mariano Regularidad y algún pico alto

Sin la competencia de Coke, el brasileño puede decirse que ha dado un salto, hasta el punto de verse en una convocatoria de Brasil. Fue profundo y el fútbol de ataque le benefició.

Mercado Defensa de raza con limitaciones

La falta de relevo en los laterales le hizo que jugara también ahí, por la derecha y hasta por la izquierda. Lo mejor que tiene es la anticipación; lo peor, la cintura. Marcó en los dos derbis.

Carriço Un capitán de decoración

Si ya llevaba un tiempo dando muestras de decadencia (sobre todo, falta de velocidad), ya era un riesgo contar con él como central todo el curso. Apenas seis participaciones y todas falto de ritmo.

Pareja Más de lo esperado con esa rodilla así...

Que en general el nivel de los centrales ha sido bajo lo demuestra que el argentino, con 31 años y una rotura de cruzado, jugó más de lo que se podía prever y fue incluso el jefe de la zaga.

Rami Necesita control, pero él sí tiene nivel

El francés es un defensa nivel top que quizá necesita alguien al lado que le dé mesura. A veces se lió por querer hacer más de lo que debe, pero el futuro debe edificarse atrás en torno a él.

Kolodziejczak Ojo, ¡ocho millones por un descarte!

Sampaoli le hizo la cruz cuando el curso pasada acabó enfilando su mejor nivel y el club lo vendió en enero. Ocho millones por un central que encima estaba fuera de la dinámica. Será por algo.

Diego González Único sub 21 que no jugó en Primera

Ridícula la cifra de 31 minutos que acabó completando. Un central que ya demostró que valía y que es internacional sub 21. Por cierto, el único que no jugaba en su equipo.

Lenglet Buena salida... en la marca es otra cosa

Con una buena zurda, es un organizador que garantiza salida limpia. En el ritmo de carrera y en el cuerpo a cuerpo es otra historia. Le queda habituarse a los espacios de esta Liga. Costó puntos.

Escudero Explotó hasta ir a la selección incluso

Tiene un pequeño hándicap con las lesiones y además Tremoulinas no apareció para darle descanso. En casa fue un cuchillo que aprovechó el ataque en superioridad numérica de Sampaoli.

Kranevitter Difícil entender a jugadores como él

Pasó a menudo en la historia (Francisco, Duscher...). La afición no valora al futbolista que hace un trabajo gris y que tácticamente tiene el partido en la cabeza. Clave en momentos clave.

Walter Montoya De momento, no ha justificado nada

Es verdad que la idea inicial era que llegara la próxima temporada, pero los tres o cuatro ratos que apareció no dejó ver nada. Mucho debe mejorar para justificar su inversión.

Iborra Medio repudiado, pero tan decisivo...

Con pie y medio fuera en verano, hasta las últimas jornadas casi no fue titular jamás en Nervión. En el derbi de Heliópolis habló claro en el vestuario y fue clave. Y en Vigo, y en Las Palmas...

N'Zonzi La pieza mágica fue de más a menos

Tenía que hacer demasiadas funciones y llegó a maravillar por lo completo de su fútbol. El Sevilla giró sobre él... hasta que los rivales empezaron a ahogarlo. Aun así, se lo rifarán en Europa.

Kiyotake Apuntó muy alto, lo marginaron y se fue

Un jugador de toque, con un buen pie a balón parado, que encajaba en la idea asociativa en ataque. En el 6-4 al Espanyol brilló, pero fue marginado para acabar yéndose a Japón por un asunto familiar.

Krohn-Dehli Esperanzador e inesperado regreso

Sufrió una lesión muy grave y no se esperaba que volviera a jugar, pero lo hizo a un gran nivel en el Bernabéu un año después de su fatalidad. Habrá que ver cómo evoluciona su rodilla para el futuro.

Ganso A su ritmo, podía haber ayudado más

No es un portento físico, pero sí un superdotado técnico. Con un coste alto, no fue bien gestionada su estancia. Desatascó la cita con el Alavés y brilló con el Dinamo. Y ésa era su Liga, no el Bernabéu.

Sarabia El más barato y el más determinante

Menos de 400.000 euros de inversión y un futbolista al más alto nivel de rendimiento. Jugó de todo, hasta de lateral izquierdo siendo delantero e hizo sumar muchísimos puntos con su golpeo.

Vitolo Claramente, ha cumplido el ciclo

Es curioso, pero fue otro con el que Sampaoli dudaba al principio. Es verdad que por la forma de jugar no tuvo los espacios para su arrancada, pero es Vitolo. Se prepara otra gran venta.

Correa Otro gran talento que apareció tarde

Tardó demasiado Sampaoli en entender que debía aparecer más. Velocidad, imaginación y frescura. Le perjudicó jugar de delantero porque siempre fue banda y el gol le pudo. Pero ilustra el futuro.

Ben Yedder Lo más parecido a un 'nueve'

Cuando salió demostró que es el único hombre de área de la plantilla, pero Sampaoli prefirió otras opciones. Incluso jugó en banda. 11 goles no es una cifra para un 'nueve', pero ¿por qué no jugó más?

Vietto Abrió espacios... y desaparecióMenos valorado de lo que merecía. Sus movimientos arriba fueron clave en el primer tramo. Hizo goles -aunque no los que le pedían- y abrió muchos huecos, pero desapareció por completo.

Franco Vázquez El trabajo oscuro con distinción

Aunque parezca mentira, fue de los pocos que defendió desde arriba. Parece desganado, pero el tramo en que Sampaoli castigó su gesto reflejo en la barrera del derbi, el Sevilla se desplomó.

Carlos Fernández Una lesión en el peor momento

Cuando parecía que se metía de lleno, con características distintas a los otros delanteros y un gol salvador ante Las Palmas, le llegó una desafortunada y larga lesión de rodilla.

Nasri Héroe real, héroe mimado... y villano

Vino muy al final, por Konoplyanka, y rápidamente ante Las Palmas en casa supo que tenía que jugar más atrás. Fue un 'crack', se descuidó y hasta Sampaoli tapó su niñería en Leicester.

Jovetic Movimientos y calidad para calar

Llegó en enero y no era lo que la afición esperaba, pero caló en ella. Muchos movimientos, clase y golpeo desde que empezó a marcarle al Madrid. Difícil su continuidad.