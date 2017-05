Los dos sueños de Iborra

Después de tener prácticamente un pie y medio fuera del club el pasado verano, la situación parece haber cambiado para Vicente Iborra, aunque no puede decir que Sampaoli le haya demostrado mucha confianza en la temporada que está a punto de terminar.

"Me veo en el Sevilla la próxima temporada, no me planteo a día de hoy nada más. Tanto mi familia como yo estamos muy felices aquí y es difícil el poder cambiar esto", aseguró el valenciano en una entrevista en Sphera Sport. "Considero que estoy en un club grande tanto de España como de Europa, un club que recientemente ha ganado títulos y que va a ganar títulos en el futuro y que participa en competición europea", añadió un jugador referencia en el vestuario.

Iborra refuerza más su compromiso con el club cuando pronuncia en voz alta sus dos deseos para el próximo ejercicio. "Conseguir levantar como capitán algún título en el Sevilla sería un sueño. Y, personalmente, sería un sueño grande el poder ser internacional por España, que sería lo que realmente me queda por cumplir. Ojalá en un futuro pueda conseguir esa convocatoria con la absoluta, que para mí sería un objetivo grande, como es poder defender a la selección de mi país", puntualizó.

Para acabar, el capitán hizo balance de una temporada en la que el Sevilla llegó a asustar a los grandes. "Nos dimos cuenta de que podíamos pelear con Madrid y Barça, estuvimos buena parte del año arriba, pero se demostró que es muy difícil mantener el potencial de ellos en una temporada tan larga y exigente con tantas competiciones. Luego nos vino el bajón en el momento más inoportuno".