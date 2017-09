Asesinada en Afganistán una cooperante española de Cruz Roja

Una cooperante española del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue asesinada este lunes a tiros por un hombre sin identificar en un centro médico de la organización en la ciudad de Mazar-e-Sharif, en el norte de Afganistán.

"Una de nuestras empleadas fue tiroteada esta mañana en el centro ortopédico de CICR en Mazar-e-Sharif. Nuestra compañera fue traslada al campamento Marmal, pero falleció a causa de sus heridas a pesar de los esfuerzos de los médicos", indicó el portavoz del comité en Afganistán, Ahmad Ramin.

La víctima, de nacionalidad española, trabajaba como fisioterapeuta para la organización, confirmó el CICR Afganistán en su cuenta de Twitter.

We confirm that a Spanish physiotherapist working in our ortho centre in Mazar has been shot & killed. We are shocked & devastated.