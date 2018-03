El Papa pide a los sacerdotes que sean "más cercanos y callejeros"

Para el pontífice la cercanía en la confesión tiene como ícono a la mujer adúltera: "Allí se ve claro cómo la cercanía lo es todo porque las verdades de Jesús siempre acercan y se dicen (se pueden decir siempre) cara a cara. Mirando al otro a los ojos -como el Señor cuando se puso de pie después de haber estado de rodillas junto a la adúltera que querían apedrear, y puede decir: 'Yo tampoco te condeno'-, no es ir contra la ley".

Por ello, ha advertido sobre la tentación de "hacer ídolos con algunas verdades abstractas". " Son ídolos cómodos que están a mano, que dan cierto prestigio y poder y son difíciles de discernir. Porque la "verdad-ídolo" se mimetiza, usa las palabras evangélicas como un vestido, pero no deja que le toquen el corazón. Y, lo que es mucho peor, aleja a la gente simple de la cercanía sanadora de la Palabra y de los sacramentos de Jesús", ha reseñado.

Bajo esta óptica, ha indicado que "la cercanía es la clave del evangelizador porque es una actitud clave en el Evangelio". Y ha añadido: "Nos falta incorporar más el hecho de que la cercanía es también la clave de la verdad, porque la verdad no es solo la definición que hace nombrar las situaciones y las cosas a distancia de concepto y de razonamiento lógico. No es solo eso. La verdad es también fidelidad ("emeth"), esa que te hace nombrar a las personas con su nombre propio, como las nombra el Señor, antes de ponerles una categoría o definir 'su situación'".

Así ha destacado: "Cuando la gente dice de un sacerdote que "es cercano" suele resaltar dos cosas: la primera es que "siempre está" (contra el que "nunca está": "Ya sé, padre, que usted está muy ocupado", suelen decir). Y otra es que sabe encontrar una palabra para cada uno. "Habla con todos", dice la gente: con los grandes, los chicos, los pobres, con los que no creen... Curas cercanos, que están, que hablan con todos... Curas callejeros".

Para el pontífice argentino los curas deben ser cercanos e involucrar a las personas. De esta manera ha recordado que Jesús llevab a "treinta años de vida oculta" y después "comenzó a predicar". "Es la pedagogía de la encarnación, de la inculturación; no solo en las culturas lejanas, también en la propia parroquia, en la nueva cultura de los jóvenes...", ha dicho.

"El infierno no existe"

No existe un infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad, ha asegurado el papa Francisco en una entrevista con el diario italiano La Repubblica publicada este jueves.

Tras la muerte, las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de dios y se suman a quienes lo contemplan, pero "aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen", afirma el pontífice argentino. "El infierno no existe; lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras", añade.

En respuesta a la publicación, la oficina de prensa del Vaticano emitió un comunicado en el que asegura que las citas no son atribuibles directamente al papa, sino una "reconstrucción" de la entrevista.

El papa fue entrevistado por Eugenio Scalfari, un veterano periodista italiano que se proclama ateo pero suele reflexionar sobre la fe y la religión y tiene acceso al líder de la Iglesia católica.