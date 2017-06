Reclaman más sanciones por llevar a los niños en el coche sin la obligatoria sujeción

Un total de 640 niños perdieron la vida en accidentes de tráfico en España en la última década y muchos no iban en sillita. Expertos de diversos ámbitos piden la revisión de las sanciones por esta infracción, mejoras en la protección de los niños y ayudas a las familias con dificultades para comprar esos dispositivos.

Cuarenta instituciones se han unido en la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (Aesvi), a la que se han asociado entidades comprometidas en este asunto de pediatría, matronas, policías locales, técnicos de educación vial, emergencias, Ampas, clubes automovilísticos, universidades, asociaciones infantiles, fabricantes e importadores de sistemas de retención.

La Alianza celebró uno de sus primeros encuentros ayer en el Congreso. El director de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, ofreció algunas cifras que dan idea del riesgo que supone no utilizar las sillitas -los sistemas de retención infantil (SRI)- o no usarlos de forma correcta; el 40% de los usuarios en los municipios pequeños no usan los SRI y el 25% de los niños mayores de 5 años tampoco lo llevan, alertó Serrano.