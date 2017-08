El perro, un miembro más de la familia

Con la llegada de la época estival y las vacaciones, son muchas las familias que se plantean que hacer con su mascota. Aunque las primeras opciones siempre son dejar a los peludos amigos en alguna residencia o con algún familiar, la Real Sociedad Canina de España ofrece multitud de actividades que se pueden realizar en verano sin tener que dejar a los perros en tierra.

Si la intención es viajar, hay que saber que cada vez más campings y alojamientos, denominados petfriendly, admiten mascostas. En el caso de estos hospedajes, según Red Canina, cuentan con una amplía red tanto en España como en Andalucía, destacando Cádiz, Granada, Almería pero, principalmente, Málaga, debido a que es la provincia que cuenta con más hoteles que permiten su acceso.

Hoteles como Hotel Silken Puerta Málaga, NH Málaga, Apartamentos Ancha 34 en Cádiz y muchos más, que se pueden consultar en la web Se Admiten Mascotas (https://www.seadmitenmascotas.com/hoteles-en-Cadiz-ct204p1.htm)

Por su parte, las playas amigas de los perrostambién han ido creciendo y ya son diez las que permiten la presencia de los caninos en la comunidad andaluza. Al igual que sucede con los alojamientos, Málaga es la provincia que cuenta con más playas adaptadas para nuestros perros, con un total de séis como son Playa El Castillo, Arroyo Totalán, Piedra Paloma, Torre del Mar, El Pinillo y Ventura de Mar, mientras que Cádiz, Huelva, Almería y Granada sólo tienen una, que son Playa de Camposoto, Playa del Espigón, Playa de la Rana y Playa el Cable, respectivamente.

Por otro lado, hay numerosos bares, restaurantes y cafeterías que se unen a esta iniciativa. Si la intención es ir a tomar algo con la mascota se pueden consultar los bares que los aceptan a través de la página Sr Perro o desde su aplicación para smartphone. Además dispone de puntuación por parte de los usuarios y comentarios en las que aportan su experiencia. Hay bares como La Galerna en Málaga, que se anuncian argumentando “¿quieres agua para tu perro? Y te traen un bebedero... Los SrsPerros pueden estar tanto en la terraza como en el interior, si se comportan como tal. Los usuarios describen este sitio como buen lugar para comer, además de estar “extremadamente relajados con el tema perruno”, argumenta Jessie en citada web.

Otro bar es Café Con Libros, cuya página cuenta con 305 opiniones y con 4,4 estrellas en una clasificación sobre 5. Una de sus camareras explica que permiten la entrada a estos animales “desde hace muchísimos años” y que los clientes se muestran “contentos con esta iniciativa. Vienen con sus mascotas a tomar algo, pueden estar tanto dentro del bar como fuera, en la terraza, y le servimos agua a sus mascotas también”.

La Real Socidad Canina también ofrece actividades al aire libre como son canicross, agility o juegos como el frisbee.

Elcanicrosses una disciplina que consiste en correr con el perro atado con un cinturón y una línea de tiro que va hasta el arnés. Este deportetiene una larga tradición en Europa y se está consolidando en España según LealCan Adiestramiento.

Por su parte, el agilityconsiste en un recorrido de obstáculos que el perro debe superar a siguiendo unas reglas, en dicha prueba el dueño hará de guía al animal. Mientras que el frisbee, también conocido como lanzamiento de disco,es uno de los juegos más tradicionales.

Sin embargo, no toda la población esté de acuerdo con este tipo de iniciativa y así se refleja en las redes. En Twitter, Viriato argumenta que “los bares son para personas no para perros. O bar o perros. También los que no tenemos perros tenemos derechos.”