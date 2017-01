Adiós al padre tradicional en las nuevas series

Padres y Madres en serie es un estudio coordinado por la doctora Mariona Visa y publicado por la editorial de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que repasa algunas de las series más vistas en la primera década de este siglo y analiza qué tipo de personajes las protagonizan, con especial atención en los modelos de padres y madres.

La doctora Visa recuerda que las pantallas se han multiplicado y la tendencia es que también en el ámbito familiar cada uno mire lo que le apetece. "La televisión está viviendo una tercera edad de oro", reconoce la profesora, que aprecia cambios narrativos y también en la industria. Atrás han quedado series de familias tradicionales como Con ocho basta o La casa de la pradera. El trabajo asegura que la serie Los Soprano, que se emitió en 1999 en la HBO, marcó un antes y un después. Desde entonces han proliferado las series de gran despliegue técnico, guiones de calidad e historias que describen la intimidad y la rutina cotidiana de los personajes.

Según Visa, "la buena noticia del estudio es que se representan nuevos modelos, no sólo la familia tradicional, pues, aunque hay diversidad de personajes, los roles de cada miembro de la familia continúan anclados en el pasado, con un padre muy ausente, vinculado al mundo profesional y en el mal camino con padres que son éticamente cuestionables, y mujeres en papeles secundarios". La autora indica que en la segunda década de este siglo "están apareciendo series en los que hay papeles de mujeres muy interesantes". "Ya no son historias para todos los públicos, sino que se dirigen a espectadores específicos. Se trata de un consumo mucho más individualizado", defiende. El libro, en el que han participado 25 expertos, analiza si el cambio formal de la televisión también ha provocado un cambio en los protagonistas de la nueva hornada de series, y concretamente en los modelos y los estilos parentales. "Hemos pasado de unos modelos ampliamente aceptados por la sociedad a un tipo de ficción en la que ya no todo es blanco o negro", detalla Visa. El estudio concluye que, aunque las series han introducido los nuevos modelos de familia, aún mantienen una visión machista. Más allá de la familia nuclear, ahora se ven en los dramas muchos tipos de familia que antes sólo aparecían en las comedias de situación: monoparentales, homosexuales, interraciales, con grandes diferencias de edad, disfuncionales. El estudio ha detectado que los padres siguen estando ausentes y mostrándose más en sus trabajos, mientras que las madres continúan más vinculadas al hogar y al cuidado de los hijos. El informe destaca una pérdida de autoridad de la figura paterna: padres problemáticos (Perdidos), padres ausentes (Breaking Bad. Mad Men). También percibe la frivolización de la relación padres-hijos. El estudio critica que las series, en general, siguen siendo muy masculinas y las mujeres tienen un papel muy secundario.