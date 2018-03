'Brooklyn nine nine', policías con humor en Netflix

La comedia alegra esta borrascosa llegada de la primavera a Netflix, que en octubre estrenaba su segunda película española con un poso de humor amargo, Fe de etarras, de Borja Cobeaga y Diego San José, con Javier Cámara y Julián López. El próximo estreno con humor en este servicio on line tiene forma de comisaría estadounidense, la de Brooklyn nine nine, que el 29 de marzo estrena íntegra la cuarta temporada de esta conocida ficción de Fox que la ha prolongado por una tanda más. La serie, de la que se puede ver bajo demanda las tres primeras temporadas, una sugerencia para este fin de semana, se centra en un grupo de detectives de la comisaría 99 del departamento de Policía de Nueva York. Cada uno de los policías tiene personalidades bien diferentes, encabezados por el capitán Holt, obstaculizada en su carrera por ser homosexual y que ahora quiere destacar por sus métodos. Los detectives de su equipo son Peralta, Santiago, Diaz, Boyle, Scully y Hitchcock junto al sargento Jeffords y la asistente Gina. Todo ellos resumen la interculturalidad de la Gran Manzana. Esta ficción está escrita por Emmy Dan Goor y Michael Schur, ganadores de un Emmy por Parks and Recreation.

En el ámbito de la animación, la plataforma propone la incorporación reciente de Big Mouth, serie propia de espíritu políticamente incorrecto, pensada para ver con amigos. La ficción está basada en las experiencias reales de sus creadores y cuenta las aventuras de dos adolescentes, Nick y Andrew, que experimentan los cambios que se producen en la pubertad. Los nombres de los personajes protagonistas son los de los propios productores ejecutivos, Nick Kroll y Andrew Goldberg, asolados por los llamados Monstruos Hormonales.

Por parte española Netflix cuenta con la producción de Atresmedia Paquita Salas, que fue el descubrimiento del dúo los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), con la representante de artistas que encarna el actor Brays Efe. También es una oportunidad para revisitar New Girl, Aquellos maravillosos 70, Weeds o un emblema de la plataforma, Unbreakable Kimmy Schmidt, todas ellas para poner buena cara al mal tiempo. Humor para reencontrarse con una ilustre como Jane Fonda en Grace y Frankie, la serie sobre dos amigas que han de convivir en una casa de la playa al ser abandonadas por sus respectivos maridos que deciden declarar su homosexualidad y casarse entre ellos.

Entre las propuestas de cine de comedia de su catálogo, Netflix destaca Es la jefa, con una billonaria encarnada por Melissa McCarthy; Un espía y medio, con Dwayne Johnson; Como Dios, con Jim Carrey; la juvenil Los peores años de mi vida, producción propia; o las parodias Spanish Movie, Epic Movie y Casi 300.