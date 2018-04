Canneseries reconoce el riesgo de dos producciones israelíes

En terapia o Homeland ya fueron la avanzadilla de la ficción israelí en su apertura internacional con sendas versiones estadounidenses. El primer Canneseries ha confirmado la calidad y originalidad (sí, también el carácter crítico) de las producciones israelíes con las dos ficciones más destacadas de la selección que concursaba en el certamen y donde también se encontraba la serie española Félix, de Movistar +.

La palmera a la mejor ficción de Canneseries ha sido para When heroes fly, que se ha rodado en Colombia y adonde acuden a sus selvas cuatro amigos, ex miembros de las fuerzas especiales israelíes, que se reúnen al cabo de once años para hallar a Yelia, el primer amor de uno de los militares y que es también hermana de otro de ellos. Esa investigación origina el despertar de traumas y rencillas anteriores. Los protagonistas han recibido también en Cannes un galardón conjunto, con Tomer Kapon, Ran Danker, Aviv Karmi y Omer Ben David. El creador de la serie ganadora, Omri Givon, recibió el galardón, la Palmera de Neón, de manos del actor estadounidense Michael C. Hall (Dexter), que en la breve gala de premios también presentó su última serie como protagonista, Safe.

La serie 'Miguel', también israelí, ha sido premiada por su protagonista, un niño guatemalteco

"When heroes fly trata de las consecuencias de la guerra, así que dedico el premio a la paz", dijo el actor israelí Tomer Kapon en nombre des los compañeros de esta ficción que aún no está previsto que se programe en España.

Canneseries ha sido el reconocimiento a la ficción de Oriente Medio con otra distinción también para el niño guatemalteco Miguelito Sojuel, en este caso protagonista de la otra serie israelí destacada, Miguel, que aborda la historia de un pequeño adoptado.

En la categoría digital, donde otras diez producciones de corto formato estaban en liza, no obtuvieron ningún reconocimiento la producción de TVE Si fueras tú, ni tampoco la cubana Cabeza Madre y la colombiana Camionero, representantes de las series en español.

El jurado de Canneseries se ha guiado por los episodios piloto de cada una de las ficciones participantes, lo que también ha llevado a cierta reflexión sobre si es la mejor calibración. En ediciones posteriores se seguirá trabajando para establecer las condiciones más justas en la calificación de las participantes. La comisión internacional de este primer año de Canneseries estaba presidida por el escritor estadounidense de novela negra Harlan Coben.

Italia se llevó el galardón al actor protagonista (no había distinción de sexos en este certamen): Francesco Montanari por Il Caciatore, basada en las vivencias personales del magistrado Alfonso Sabella en la lucha contra la mafia. El propio juez ha participado en el guión de esta serie que muestra el nivel y orientación , por riesgo y creatividad, de los programas seleccionados. El mejor guión y banda sonora fue para una producción noruega, State of Happiness. Por Estados Unidos sólo participaba Killing Eve, coproducción británica de BBC America.