Mota reinventado

En el verano del 2017, un accidente tecnológico provocó el fin de la humanidad. Diez años después del acabose, un grupo de supervivientes españoles inician la aventura de emitir un programa de televisión, con la esperanza de que si alguien lo recibe pueda saber cómo fue nuestra civilización. A partir de esta idea se desarrolla El acabose, nuevo programa de humor con el que el popular humorista José Mota vuelve esta noche a La 1 de TVE, después de su último gran éxito navideño en la cadena pública.

La dirección de Televisión Española tiene grandes esperanzas en este nuevo proyecto de Mota (Montiel, Ciudad Real, 1965), pero el humorista es el primero en ser consciente de que el especial de la pasada Nochevieja, Operación: And the andarán, le dejó el listón muy alto, con más de cuatro millones de espectadores.

En El acabose, Mota combina la ficción enlatada con "la vibración del público", algo que le apetecía desde hace "muchísimo tiempo", e interactuará con invitados como David Bustamante (con el que debuta hoy), David Bisbal y Miguel Ángel Revilla, que se convertirán en supervivientes de una catástrofe nuclear desencadenada por un error de Donald Trump tras el "wikileaks mundial".

Aunque también pasarán por el plató artistas y deportistas, Mota tiene especial interés en "acercar la política al humor", siguiendo una estela que en Estados Unidos triunfa desde hace años con la fórmula tipo Saturday Night Live, que consigue que los políticos "se humanicen a través del humor".

"Buscamos invitados que nos den juego, gente que se entregue, no una persona enconsertada por su puesto público", explicó el cómico en la presentación de su nuevo show. Y entre los candidatos está un "ya confirmado" Juan Carlos Monedero. También se ha propuesto al ex presidente del Congreso José Bono, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a dirigentes de PP, PSOE y Ciudadanos. El único requisito para los invitados es que "tengan ganas de jugar desde el humor", ya que se les invitará a participar en sketches en los que incluso se verán imitados por Mota. Pero Mota precisa que en ningún momento quiere hacer que los entrevistados se sientan incómodos. "Hacer pasar un mal rato al invitado me parece ser un cretino", dice.

El humorista también recuperará a algunos de sus personajes más conocidos, como la Blasa, lo que le otorga "más libertad para hurgar en la vida" de los entrevistados, y se transformará en La vieja del visillo para incordiar desde las butacas del plató. Todo ello, junto a sus colaboradores habituales, a los que se suman nuevos fichajes.

Mota se enfrenta a duros competidores en la parrilla, como Bertín Osborne y su Mi casa es la tuya (Telecinco), Top Chef (Antena 3) y Los Gipsy Kings (Cuatro), aunque él asegura que no le asusta. "La competencia es brutal en toda la parrilla todos los días, esto forma parte de la televisión de ahora", reconoce. Por el momento, TVE ha previsto la emisión de diez programas, de entre 45 y 50 minutos de duración, que siempre comenzarán con la misma pregunta: "¿Dónde le pilló el acabose?"