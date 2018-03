Movistar+ enciende motores

Hoy arranca el mundial de MotoGP y la semana que viene el de Fórmula 1. Ambos se pueden seguir en Movistar+, que por primera vez ofrece en exclusiva todas las carreras de estas disciplinas. Por quinta temporada consecutiva, cada Gran Premio de Motociclismo se podrá disfrutar en el dial 58 de la plataforma, donde habrá una cobertura total con casi treinta horas de directo de jueves a domingo. El canal consolida este año la participación de los aficionados de la mano de Paddock Club. Uno de los grandes momentos del fin de semana llegará el sábado, con una hora y media de programa donde se repasará todo lo acontecido en el cronometrado y se incluirá la rueda de prensa de los pilotos. El domingo, Paddock Club se basará en una previa de cuarenta minutos antes de las carreras y como colofón, una hora y media post carreras para sacar las primeras conclusiones , con más participación de los seguidores a través de Xtreamr, una videoconferencia en directo con los presentadores. Y para rematar, el viernes post GP se emitirá el mejor resumen de la última prueba disputada. El Mundial arranca hoy con la previa del GP de Catar, a partir de las 11:30 horas con cuatro horas y media de análisis de la temporada, de los test, con las mejores entrevistas y desgranando todas las sorpresas de este año. Movistar MotoGP vuelve a contar con un equipo capitaneado por Ernest Riveras, la voz más reconocible de las dos ruedas, y formado por Izaskun Ruiz, Álex Crivillé, Carles Pérez, Berta Brau, Natacha Alfageme, Juan Martínez, Ricard Jové y Randy Mamola, el fichaje estrella de la temporada. Sobre el ex piloto Ernest ha comentado que "Randy no solo es una leyenda de MotoGP, es un tipo muy apreciado y respetado por los pilotos. Y creo que siendo estadounidense y no dominando exhaustivamente nuestro idioma, de ese 'defecto' vamos a hacer una gran virtud".

La semana que viene será el turno de los monoplazas más rápidos del planeta, que regresarán al dial 57 de Movistar+. Todos los jueves de Gran Premio la conexión arrancará con la rueda de prensa oficial de los pilotos, con hora y media de programa, los viernes se emitirán los entrenamientos libres con sus respectivos previos y post y los sábados se retransmitirán los libres y la clasificación. El domingo llegará el plato fuerte, la carrera, con dos horas de previa y el mejor análisis en el post. La novedad de esta temporada en el canal es El post de la afición, donde se dará la palabra a los aficionados para que comenten cómo han visto ellos la carrera. Cuando sea semana de Gran Premio, habrá una cita ineludible para los aficionados de lunes a viernes a las 21.30 horas en Hora de F1. Y los jueves se cerrarán los nueve días de cobertura de Gran Premio con el programa Hora de F1 Stadium a las 21.30 horas con un exhaustivo análisis de lo ocurrido en los circuitos. Movistar F1 ha hecho un fichaje de garantías para ofrecer la mayor cobertura posible en el Mundial de las cuatro ruedas, el añorado Antonio Lobato, que será la voz de las carreras y que ha asegurado que esta temporada le gustaría "volver a narrar alguna victoria de Fernando Alonso o Carlos Sainz". Lobato se incorpora a un equipo dirigido por Julio Mora y formado por expertos como Noemí de Miguel, Pedro de la Rosa, Toni Cuquerella, Albert Fábrega, Iñaki Cano, Miguel Portillo y Laura Naranjo.