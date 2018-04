Netflix presenta en Roma sus nuevos proyectos

Son 100 proyectos de 16 países. Netflix se convierte en una locomotora global de ficción y documentales que presentó en la semana pasada en Roma como credenciales, duplicando las cifras de 2017. Series propias como Dark (desde Alemania), Suburra (Italia), Las chicas del cable (España) y Black Mirror (Reino Unido) vienen a alimentar un catálogo original abierto a todo el planeta desde el talento europeo. "Creemos que las grandes historias trascienden fronteras. Cuando las historias de distintos países, idiomas y culturas, encuentran una plataforma a nivel mundial donde el único límite es la imaginación de su creador, es cuando surgen las historias únicas y universales con gran aceptación por la audiencia global," defiende Ted Sarandos, director jefe de contenidos de Netflix.

Con el título See what's next, en la presentación se anunció la tercera temporada de La casa de papel, heredada de Antena 3, y que es la ficción de habla no inglesa más vista en todo el mundo en Netflix y una segunda produccion propia española, Élite, dirigida por Ramón Salazar, donde en un colegio elitista, Las Encinas, se produce un asesinato que enfrenta a los alumnos de familia adinerada contra los tres estudiantes de clase obrera. El joven elenco lo forman María Pedraza, Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Álvaro Rico, Miguel Herrán o Jaime Lorente La plataforma también presentó en Roma para este verano la continuación de Paquita Salas, la serie de comedia de Javier Calvo y Javier Ambrossi que apareció en principio en Flooxer, de Atresmedia.

'Élite' se une a 'Las chicas del cable' como segunda ficción propia española de Netflix

Entre las nuevas series presentadas destacan las británicas Turn up Charlie, una comedia producida y protagonizada por Idris Elba; y The English Game, un drama en seis episodios sobre la invención del fútbol, escrito y producido por el creador de Downton Abbey, Julian Fellowes.

Desde Francia se sumará Mortel, una historia de adolescentes unidos "por una fuerza sobrenatural", creada por Frederic Garcia. The Wave, alemana, está basada en una novela de Todd Stasser sobre un profesor de instituto que lleva a cabo un experimento político con sus alumnos y sobre las consecuencias de la dictadura. Luna negra, de la italiana Francesca Manieri, cuenta una historia sobre mujeres sospechosas de brujería en el siglo XVII. Y desde Holanda se aporta una trama sobre unos estudiantes que descubren "un portal a un mundo demoniaco". Sarandos augura que el próximo Stranger Things "podría venir de cualquier otro país". Sobre adolescentes versan también la italiana Baby y la mencionada española Élite. +

Se ha anunciado además dos nuevas series documentales: una sobre el misterioso asesinato del niño francés Gregory Villemin en 1984, sin título, y The Staircase, la historia de un escritor de novela negra, Michael Peterson, acusado de matar a su esposa.

El evento romano acogió asimismo la presentación de las primeras imágenes de Maniac, serie estadounidense de Cary Fukunaga (creador de True detective) protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill. Netflix presentó en esta semana los resultados del primer trimestre del año que arrojaron unos beneficios de 290 millones de dólares, un 63 % más que en el mismo período de 2017.