'The Crown' ficha a un duque de Edimburgo de menor sueldo

Hugh Laurie (House), el actor mejor pagado en televisión a principios de esta década, finalmente no será el nuevo duque de Edimburgo en la serie The Crown, donde Olivia Colman intepretará a la reina Isabel II. La plataforma Netflix ha elegido como relevo de Matt Smith a un actor con un caché inferior a Laurie, justo cuando hervía la polémica sobre la diferencia de sueldo que había entre el anterior actor del personaje y Claire Foy, la protagonista que daba vida a la monarca.Tobias Menzies, actor de Juego de Tronos, Outlander y El infiltrado, ha sido el intérprete elegido. La semana próxima lo podremos ver en la miniserie The Terror, en AMC.

El mejor posicionado para el papel, antes de que surgiera el nombre de Laurie como candidato más firme, era Paul Bettany, pero por motivos de agenda profesional no podía incorporarse a un proyecto de dos temporadas intensivas como obliga la serie de Peter Morgan, guionista de The Queen, la recordada película de Stephen Frears que al cabo de los años abrió la puerta a esta serie biográfica.

Menzies será Felipe de Edimburgo en la tercera y cuarta temporada de The Crown, donde queda relevado todo el elenco principal, con Helena Bonham-Carter (la esposa de Jorge VI en El discurso del rey) como la princesa Margarita, sustituyendo a Vanessa Kirby.

Netflix y la productora de Morgan lo que desean es que en la serie de mayor prespuesto en la actualidad no sea motivo de polémica por la brecha salarial entre actores y actrices. Foy cobró menos que Matt Smith pese a su mayor importancia y presencia en la serie, lo que ha añadido combustible al debate sobre la igualdad en los medios de comunicación británicos.