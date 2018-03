"La clave' es la comparación mejor para este formato"

La programación de Antena 3 se estrenó en la noche de los viernes, allá por 1990, con La clave. El programa de José Luis Balbín, referente en la transición, regresaba tras haber sido cancelado en TVE a mediados de los 80 por motivos políticos. Antena 3 hoy estrena Nos importa, donde la película da paso al debate. En la primera noche el asunto serán Las redes sociales, con el telefilme Desconexión. La salmantina Esther Vaquero, presentadora de Antena 3 Noticias 2 con Vicente Vallés es la conductora de estos especiales de los Servicios Informativos que inicialmente se emitirán de forma mensual.

-¿Nos importa es la recuperación de La clave?

-La clave era un programa de prestigio, yo era pequeña y no lo seguía pero en estos días me insisten en que es la comparación mejor para explicar cómo es el formato de Nos importa.

-¿Con cuáles invitados cuenta para este primer debate?

-Para hablar de redes sociales y móviles contamos con el actor Antonio de la Torre, que es un supertuitero; con Pedro García Aguado, que condujo el programa Cazadores de Trolls, y nos enseñó de primera mano cómo son los acosadores en internet, dónde acudir, cómo denunciar; Luz Sánchez Mellado, de El País, que tiene dos hijas de 18 y 20 años que son las que le regañan porque dicen que está enganchada al móvil; una persona que me fascina como Ter, una youtuber arquitecta que está arrasando con su canal de vídeos creativos; Miguel Velasco, experto en ciberseguridad; y Marc Massip, psicólogo que tiene un gabinete llamado Desconecta. Él fue el que le dijo a Jordi Évole que en estos tiempos necesitamos más piel y menos pantalla. Más contacto físico.

-En 90 minutos habrá tiempo para contar lo bueno y lo malo de esta vida virtual que tenemos...

-Además de la tertulia hay reportajes para dar a conocer todos los puntos de vista posibles. No es cuestión de demonizar internet. Yo soy muy fan de twitter desde 2011. Es una herramienta para intercambiar información, para el feedback de tus contenidos, aunque hay mucho mundo troll.

"Hay que evitar esa manía de llevar el móvil a la cama, las mentes tienen que desconectar"

-¿Estamos desconectados en un mundo tan conectado?

-Nos pasa a todos... sacas el móvil y te desconectas de tu entorno. Hay que evitar esa manía de llevar el móvil a la cama, las mentes tienen que desconectar...

-¿Cómo seleccionaron Desconexión?

-La película de esta noche la elegimos entre varias y es la más completa. En este telefilme se entrecruzan tres historias: una es de ciberacoso, otra de fake news, y otra robo de datos. Muy completa.

-Para llevar adelante la tertulia ya tiene la experiencia de Espejo público, con sus contertulios tan encendidos...

-En Espejo público tenemos cinco horas y hay muchos temas que se quedan fuera. Sí, en el sueldo va lo de tener a raya a los contertulios...

-¿Echa de menos los informativos matinales?

-Echo de menos a los compañeros, a María José Sáez. Pero recuperé así un horario de vida normal. Yo me iba a dormir a las siete de la tarde y me despertaba a la una. Ahora, con un hijo pequeño, he ganado en calidad de vida. Y al lado de Vicente Vallés se aprende mucho sobre cómo analiza la actualidad.