"En este concurso los niños no tienen que demostrar nada"

Se hizo popular entre los andaluces por Arrayán, lo que le abrió las puertas de América para protagonizar hasta ahora cinco series, la última, la colombiana La esclava blanca, que se ofrece los miércoles en la cadena autonómica. A partir de hoy será el anfitrión de un nuevo concurso, Aquí, como en casa. La productora Secuoya ha creado para Canal Sur este juego en el que los niños han de conocer bien a sus familiares. El actor Miguel de Miguel (Málaga, 1975), que dio las campanadas desde Huelva, debuta en esta faceta de presentador en la cadena andaluza.

-Ha estado en series como Hospital central, Homicidios y en seriales como Yo soy Bea, además de tantos años en Arrayán. Sin embargo muchos le recuerdan por un pequeño papel en La que se avecina, el del gigoló que seduce a Goya y a Estela Reynolds.

-Sí, es curioso. Al cabo de los años me siguen parando por un papel de dos episodios y que rodé durante sólo ocho días. Es el cariño de los espectadores. La razón de que se acuerden por algo tan fugaz es porque esos capítulos de La que se avecina se reponen muchas veces, diría que casi 50 veces a lo largo del año. Aparezco con una frecuencia casi semanal.

-Y en los países latinoamericanos, con series como La reina del Sur, de la estadounidense Telemundo, es usted un ídolo.

-También he tenido suerte. No me puedo quejar, por supuesto. Hay mucha competencia en mi profesión y sentirte querido en otros países, que se acuerden de ti para hacer una serie, es un halago. En América tengo un estatus, pero no se puede descuidar. En esta profesión tenemos que trabajar todos los días, no somos precisamente unos millonarios. Me conformo con vivir de mi profesión y agradezco las oportunidades que me ha dado un productor andaluz como Eduardo Galdo.

-Aquí, como en casa es un concurso, pero no es un talent de niños prodigios, que ya andamos muchos espectadores cansados de esos formatos.

-Aquí los niños no tienen que demostrar nada: sólo ser niños. Aquí, como en casa no tiene nada de talent show. Veremos a niños que quieren jugar, divertirse, y les pondremos a prueba con sus familiares para ver si están compenetrados.

-¿Cómo es la mecánica del programa?

-En el concurso de cada viernes tendremos a cuatro niños acompañados de miembros de su familia, con quienes mejor se llevan. Han de responder preguntas y efectuar pruebas para ver qué afinidad tienen. En realidadeste es un pequeño homenaje a la familia.

-La televisión se especializa, pero siempre son bienvenidos los formatos con ambición de reunir a toda la familia...

-En este espacio queremos acercarnos a los niños y a los padres. El plató es precioso y es un espectáculo para todos los públicos, que pretende divertir a todas las edades. Este pasado domingo grabamos el programa que se emite hoy y esperemos que esa diversión que vivimos llegue también a los espectadores.

-¿Cómo mentaliza a los concursantes para que precisamente generen un ambiente divertido?

-Se consigue con la naturalidad, que se sientan realmente como son todos en familia. Lo que pretendemos es que se sientan relajados y hacerles notar que somos amigo de ellos. Esto es un plató de amigos jugando.

-¿Y cómo se ha preparado para ser el presentador?

-Buscando mi rol de padre. Yo soy alegre, con buen humor siempre, y me gusta jugar, así que tengo que ser más o menos como soy en casa. Tal cual. Tengo un guión de referencia, pero yo iré llevando el programa según mi estilo y mis palabras.

-En las antípodas de su papel en La esclava blanca.

-Interpretar a un malo siempre es divertido. Pero para presentar un programa familiar la propia faceta de padre es muy importante. Tengo tres hijos, uno de 5 años y dos mayores de mi mujer.

-¿Cómo se dirige a los niños de Aquí,como en casa?

-Sin caer en los falsos tópicos infantiles. A los niños hay que hablarles como a los adultos pero con un lenguaje asequible para ellos. Los niños lo entienden todo y también se dan cuenta cuando no los tratas como se merecen.

-La esclava blanca ha sido una oportunidad para usted y para la almeriense Nerea Camacho.

-Es una magnífica actriz, no hace falta que yo lo anuncie. Tiene mucho futuro.

-¿Qué serie le espera?

-Apareceré en Apaches, en Antena 3, que está en la recámara de esta cadena.