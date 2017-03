"Mi papel en 'Zapeando' me lo tomo con cautela"

Vive "un momento maravilloso", más allá de los reencuentros y la cobra de OT. Chenoa hace doblete en Atresmedia: los viernes es jurado en Tu cara no me suena todavía, junto a Ángel Llácer y a una de las cantantes a las que admira fervientemente, Mónica Naranjo. Con Miki Nadal coincide en las galas de las imitaciones y también en Zapeando, donde se ha incorporado como contertulia y encarando, en broma, comentarios de los guionistas y de sus compañeras, como las protestas ficticias de Anna Simón por su presencia en el programa.

-¿No le da apuro ser jurado? ¿sentirse a su vez juzgada por cómo trata a los amigos que participan, como le pasaba con Rosa?

-Siempre es difícil la labor del jurado y puede incomodar lo que uno día. Pero no me da apuro porque entiendo como pocos lo que se vive tras una actuación, porque yo además he estado en la otra parte. Sabes que siempre hay ganas, pero también tensión. Unos días estás más preparado, en otros no te ha dado tiempo. Es difícil juzgar a una amiga, pero siempre tengo empatía hacia los concursantes, los conozca más o menos, sean amigos o no. En Tu cara no me suena todavía, que son participantes más o menos anónimos, intervengo con el mismo rigor, y también empatía, como si fueran famosos.

-¿Cómo valora su primera edición de Tu cara me suena, con la victoria de Blas Cantó?

-Creo que fue una edición muy completa, donde hubo una buena evolución de todos los participantes. Yo tengo claro que esto es un concurso de imitadores y cada semana hay grandes actuaciones que lo ponen difícil para juzgar quién es el mejor.

-¿Tiene claro su sitio en Zapeando?

-Es cuestión de ir haciéndolo. Me lo tomo como una aventura, que es lo bueno de esta profesión. Yo he nacido entre la música y la televisión así que estoy disponible a todo lo que surja. Lo de Zapeando me lo tomo con cautela y con diversión. Ya estuve varias veces en el programa. Estoy arropada por gente que además sabe y he trabajado con ellos. Trabajé un año entero con Frank Blanco en la radio, soy fan de Leo Harlem, he coincidido en otros tres programas con Mario Vaquerizo y conozco desde hace años a Anna Simón, a Morgade, a Miki, a Cristina Pedroche...

-¿Se animaría en una próxima oportunidad a dar el paso para ser presentadora?

-Nunca sabes cómo serán las propuestas que te lleguen. Todo me lo tomo con temple y coherencia. No me meto sin pensar en los berenjenales. Lo de ser presentadora dependería del formato, de la mecánica. Lo importante en esta profesión es ubicarte y tener claro hasta dónde puedes dar.

-En Zapeando debe seguir los guiones en autocue...

-Y lo de leer no es un trabajo que requiera disciplina sino naturalidad. El público actual huye del postureo. Y si te equivocas leyendo, no pasa nada. El trabajo en Zapeando son varios días a la semana. No puedo estar en todos los programas, pero ya me gustaría.

-Los viernes tiene cita en Barcelona, pero ¿se atrevería a concursar algún año en Tu cara me suena?

-Lo he dicho muchas veces: jamás concursaría en Tu cara me suena. Me da miedo porque tengo una carencia muy fuerte para imitar a otros. Y se nota. Intenté hacer de Diana Ross y entendí ahí lo difícil que lo tienen los concursantes.

-¿Cómo lleva coincidir en el jurado los viernes con Mónica Naranjo?

-Soy una fan confesa. Me llevo muy con ella. Me pasa lo mismo con Lolita, que he descubierto en estos meses. He aprendido mucho de ella y nos hemos hecho muy buenas amigas.

-Su llegada a La Sexta coincidió con la puesta en marcha de Dani & Flo en Cuatro.

-Está muy bien que haya otros programas como competencia directa. Igual que cuando saco un disco, hay muchos otros que también lanzan su trabajo y no me lo tomo a mal. Siempre se desea lo mejor para todos. No es cuestión de ser cizañera con el trabajo de los demás.

-¿Le queda tiempo para subirse al escenario?

-Sí. Y sin parar. Este momento maravilloso hay que vivirlo. La trayectoria de un artista es de picos. Siempre me he movido desde que salí de OT, pero esta ha sido una de las mejores rachas.