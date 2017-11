"Mi personaje es patético, él sería el rey de los cuñados"

Es tan buena persona como siempre le habíamos imaginado, como en sus personajes más populares en la televisión, en Los Serrano o en Águila Roja. Javier Gutiérrez (Luanco, Asturias, 1971) forjado en el teatro, fue más allá del rol habitual en La isla mínima y en El autor recibe las mejores críticas. Es el actor del momento y todo se le acumula. En Movistar + acaba de estrenarse Vergüenza, una comedia de diez capítulos (se prepara la segunda temporada), creada por Juan Cavestany (autor de la obra Urtain) y Álvaro Fernández Armero. El asturiano interpreta a Jesús, un pobre diablo con la manía de decir lo primero que se le viene a la cabeza, originando problemas a quienes más quiere, como a Nuria (Malena Alterio), su mujer

-¿Jesús es un inconsciente?

-Es un metapatas, pero yo no sabría decir si es así sin querer o tiene otra intención. Cuando ves todos los capítulos te quedas con la duda. Yo mismo que intepreto el personaje no sé qué intención tiene en realidad con su actitud.

-¿De alguna manera el personaje maltrata a su mujer?

-Sería exagerado tildarlo así. Él arrastra a su mujer al desastre. Ella quiere tener una vida normal, formar una familia, tener estabilidad en el trabajo, llevarse bien con los suyos y asiste a los continuos problemas que ocasiona su marido. Y lo que es peor, cuando él quiere arreglar lo que ha estropeado. Esta es una serie escrita por hombres pero el protagonismo tiene un punto de vista femenino. El espectador acompaña a Nuria, el personaje de Malena, porque ella es testigo principal y se da cuenta de lo que realmente pasa. Se queda ojiplática porque no puede remediar nada.

-¿Cómo describiría a Jesús?

-Es un mileruista, con ínfulas en su profesión. Se las da de lo que no es. Se cree que es un gran fotógrafo artístico y continuamente está hablando de una exposición que está montando. Hace fotos en bodas y bautizos. Es un tipo patético. En este mundo de cuñadismo él sería aquí el rey de los cuñados.

-No es la típica comedia de enredos, fácil...

-Se habla de Vergüenza como comedia pero en realidad es amarga, áspera. Extrae una realidad que reconocemos y aunque haya cosas que hagan gracia son dramas personales muy tristes.

-¿No tendría complejos en admitir que éste es su mejor año?

-Y no me puedo quejar porque me llega mucho trabajo y muchos proyectos que son interesantes. Pero no me olvido de muchos compañeros que no tienen mi suerte. Porque son buenos, tienen talento y no gozan de estas oportunidades..

-Usted parece omnipresente...

-Parece que estoy en todas partes, pero porque ha coincidido Vergüenza, que empezamos hace año y medio; la película El autor, que comenzamos hace un año; y Estoy vivo, en La 1, que estamos grabando el último capítulo.

-¿Fue Juan Robles, en 'La isla mínima', su punto de inflexión?

-Sí, el público estaba acostumbrado a verme en roles de comedia, en la tele. Juan Robles supuso un cambio. Pero fue también porque era una gran película, un gran trabajo de Alberto Rodríguez... Y también está Sevilla. Para mí es mi talismán, me da buenas vibraciones, como cada vez que hemos representado en teatro. Y El autor también está rodada en Sevilla.

-¿Es una ventaja que Vergüenza se ofrezca al completo?

-Me parece muy bien. Así no dependemos de los programadores, ni de los horarios. El público puede verla a su ritmo, cuando quiera.