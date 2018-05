Por los pueblos de Chiapella

No renunciará nunca a Amador, el personaje que le ha dado la popularidad en todo el país y convertirse en un intérprete querido pese a que su personaje en La que se avecina sea de lo más odioso. Ese carisma es el que llevó a TVE a contar con él para la versión nacional de un programa catalán de TV3, El foraster. Para toda España se convierte en El paisano y en principio estaba llamado a la parrilla de La 2. El buen resultado de estas visitas de Chiapella por los pueblos de nuestro país ha animado a RTVE a 'ascenderlo' a La 1 y ser el relevo de José Mota en la noche de los viernes. El albaceteño recalará en dos pueblos andaluces por esta ruta por nuestros interiores: el malagueño Canillas de Aceituno y el onubense Almonaster la Real.

La versión nacional de 'El foraster' catalán se aleja de cualquier tipo de supremacismo

El actor se convierte en este programa en un monologuista errante que ha de buscarse la vida por los pueblos, para ser acogido como comensal y huésped y entrar en contacto con los vecinos de cada localidad. Al término de esa experiencia, y según lo vivido con cada uno de los vecinos, Chiapella creará un monólogo de humor de cara a los paisanos que se convertirá en el regalo de respuesta a la hospitalidad (o no, quién sabe) de cada población.

Este recorrido "por el paisaje humano" de rincones recónditos de nuestro país comienza esta noche por Burgui, en el valle del Roncal de Navarra. El querido cómico pasó allí sus 48 horas en pleno paraje pirenaico y aprendió a esquiar sin nieve o a hacer esculturas con motosierra.

"Queremos mostrar la gran diversidad de los pueblos de España, y que forma parte de la labor de servicio público de RTVE", explicaba ayer el director de contenidos de la cadena pública, Toni Sevilla. El formato es de la productora catalana Brutal Media (This is opera, This is art), con un programa nacido para divulgar las excelencias de la región. El conductor en Cataluña es Quim Masferrer que, como suele ser lo habitual dentro de TV3, se ha destacado en su defensa a ultranza del independentismo catalán y de menospreciar al resto de España, justo lo contrario que intentará hacer la versión con un tipo tan afable como Chiapella, lo más alejado al supremacismo reaccionario de la cadena autonómica. En esta serie documental que intenta mostrar el lado más humano de los españoles se buscará siempre la sonrisa cómplice y cercana con los habitantes.

"Me he acercado con sinceridad absoluta y humildad auténtica", asegura Chiapella. "Me he convertido en un paisano más: les he conocido, me han contado sus vivencias, mantengo relación todavía con muchos de ellos… Los únicos protagonistas son la gente que aparece en el programa".