"No puede ser que todavía no haya habido boda con Víctor"

María Luisa, la hija menor de Ramón Palacios en Acacias 38, la serie de sobremesa de La 1, es una señorita bien y mimada, criada en el extranjero y cuya belleza ha atrapado a Víctor. Si algo positivo ha deparado este personaje es que haya catapultado a la popularidad a la bella Cristina Abad, una joven actriz de teatro y cine que debutó en televisión hace dos años con este papel. Pese a reconocer la gran "oportunidad" que ha supuesto en su carrera, Abad pide ya nuevos retos interpretativos que le permitan seguir creciendo en su carrera profesional.

-¿Qué nuevos acontecimientos le deparan a María Luisa, su personaje en Acacias 38? ¿Seguirá igual su relación con Víctor?

Me encantaría hacer un papel que no tuviera nada que ver conmigo, un reto que me lleve más allá"

-Con Víctor (Miguel Diosdado) sigue igual. Ahora parece que lo está poniendo un poco a prueba. Celia y Felipe se están separando, y María Luisa será el gran apoyo de Celia. En la nueva temporada habrá una nueva incorporación que le encantará a María Luisa, un personaje que lo estábamos esperando todos desde el capítulo uno... no puedo decir más.

-La historia de amor de María Luisa y Víctor es una de las tramas principales, un gran reclamo para los seguidores de la serie. ¿Para cuándo la boda?

-¡Eso digo yo! Lo nuestro son los altibajos (risas). Empezó con un tanteo, luego cuando María Luisa quería él no, y al revés. ¡Yo no sé cuántas veces le ha propuesto matrimonio! Tanto tira y afloja y no puede ser que todavía no haya habido boda. ¡Todos la estamos esperando ya! Desde aquí yo también la pido a los guionistas (risas).

-¿Es difícil compaginar una serie diaria con otros trabajos?

-¡Es imposible! Recuerdo cuando empecé en Acacias 38, hace dos años, que lo pasaba fatal. No estaba acostumbrada a estudiar tanto texto en tan poco tiempo. Pasaba el texto con mi madre y me ponía a llorar... Empezar de cero con una protagonista tiene que ser ¡horrible! Es cierto que luego ha habido momentos en los que mi trama ha bajado, salía en menos secuencias, por lo que tenía menos trabajo. Luego, poco a poco, te acostumbras a memorizar en poco tiempo, y al ritmo de trabajo: a grabar de seis y media de la mañana a siete d e la tarde. Pero la verdad es que es agotador.

-¿Se ha inspirado en alguien famoso para crear a María Luisa?

-Durante los ensayos vi Lo que el viento se llevó. Escarlata O'Hara puede ser un buen referente: mandona, caprichosa, malcriada, mimada.

-¿Qué es lo más complicado de hacer una serie de época?

-Ponerte en la mentalidad de esa época. Al principio tenía que decir o hacer cosas que me costaba creer, como llamar de usted a mi padre, tratar con altivez a los criados o escandalizarme ante la homosexualidad. Pero es que es el siglo XIX.

-¿Qué le debe a este papel?

-Mucho, sin duda. A nivel interpretativo, y personal también, he madurado mucho, he crecido mucho gracias a este proyecto. He aprendido mucho gracias a Acacias 38, le estoy muy agradecida.

-¿Para cuándo nuevos retos profesionales?

-Ojalá que pronto. Tengo 24 años y me apetece mucho probar y seguir creciendo como actriz. Tengo ambición. Me encantaría hacer un personaje que no tuviera nada que ver conmigo, alguien con problemas psicológicos o físicos... un reto que me lleve más allá.