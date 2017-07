Los sustitutos del verano

El curso escolar termina y comienza la época más difícil para las cadenas de televisión. El verano es una época en la que el consumo televisivo baja y los canales aprovechan para dar descanso a sus formatos más exitosos y en su lugar emiten series, programas y películas que durante el resto del año no tienen cabida. Los cambios en la franja matinal se caracterizan porque los programas se mantienen pero los presentadores cambian. Un verano más La 1 confía en Silvia Jato para presentar La mañana de La 1 en agosto mientras María Casado está de vacaciones. En los próximos días Susanna Griso se marchará a descansar y será Sandra Golpe, presentadora de informativos en Antena 3, la encargada de sustituirle en la edición veraniega de Espejo Público. En Telecinco vuelven a ser Joaquín Prat y Patricia Pardo los conductores de El programa del Verano hasta que Ana Rosa Quintana regrese en septiembre. Cristina Pardo y Verónica Sanz repiten como sustitutas de Antonio García Ferreras en La Sexta y Javier Ruiz en Cuatro. La franja de la tarde es la que menos cambios sufre durante el verano. En La 1 y Antena 3 se mantienen sus series. En Cuatro y La Sexta los programas Dani & Flo y Zapeando continuarán contando la actualidad en clave de humor. Frank Blanco solo se irá de vacaciones una semana y el programa de la cadena de Atresmedia se quedará en manos de Anna Simón, al igual que el año pasado.

La franja nocturna es la que tiene más cambios. Durante el curso Hora Punta en La 1, El Hormiguero en Antena 3, First Dates en Cuatro, El Intermedio en La Sexta y los resúmenes de Supervivientes en Telecinco han conseguido unos datos de audiencia históricos para el access prime time. En este caso tan solo se mantiene el programa de Sobera. Los formatos de Pablo Motos y Wyoming optan por repetir los mejores momentos de la temporada. Supervivientes termina la semana que viene y en la pública Cárdenas se ha tomado un descanso y en su lugar ha llegado la sitcom La Peluquería.

La 1 es la cadena que más espacios va a estrenar durante la época estival. Algunos ya se encuentran en emisión como las nuevas temporadas de Comando al Sol y Españoles en el mundo, el talent show de magos Pura Magia o Ellas, el programa de reportajes presentado por Blanca Portillo. El viernes 21 llegará Hotel Romántico, conducido por Roberto Leal y en el que personas mayores buscarán el amor. Aún sin fecha concreta entre las novedades figura también Doctor Romero, un programa que fomenta hábitos saludables para tratar el sobrepeso. ¡Buen camino!, el docushow que recorrerá el Camino de Santiago, llega esta medianoche a las pantallas. Como cada verano Antena 3 apuesta por series extranjeras. Este año es el turno de Hora Punta y Almost Human. El lunes la cadena estrenó el dating showContigo al fin del mundo y mañana Me resbala. Telecino da descanso a sus realities y mantiene programas de entretenimiento como All you need is love... o no, con Risto Mejide, el concurso The Wall que presenta Carlos Sobera o Sábado Deluxe, donde María Patiño sustituirá a Jorge Javier Vázquez. Cuando finalice Supervivientes Jordi González regresará a la cadena para presentar un programa de debate junto a Nuria Marín y en las próximas semanas también llegará Me lo dices o me lo cantas, el nuevo programa musical de Jesús Vázquez. La Sexta y Cuatro se decantan sobre todo por el cine y durante varias noches a la semana programan películas de animación destinadas al público infantil. El programa Espíritu Salvaje es otra de las novedades de Cuatro para los domingos por la noche.

Canal Sur da descanso a algunos de sus programas de más éxito como Salud al día o Gente Maravillosa. En la franja de tarde María Espejo sustituye a María Ruiz como compañera de Juan y Medio en el programa La Tarde, aquí y ahora. El programa de María del Monte Yo soy del Sur ha estrenado la versión infantil en la que cada sábado los más pequeños demuestran sus dotes para cantar sevillanas.